Quecken springen auf Rang 1 - Ammerthal verliert erstes Endspiel

Eltersdorf grüßt - mindestens über Nacht - von der Tabellenspitze – Foto: Sportfoto Zink / Daniel Marr

Gleich sechs Freitagsspiele eröffneten den 31. Spieltag in der Bayernliga Nord. Dank einem 1:0-Sieg gegen den Würzburger FV holte sich der SC Eltersdorf die Tabellenführung und hält so den Druck auf den VfB Eichstätt aufrecht, der erst morgen gegen Neudrossenfeld im Einsatz ist. Im Duell der Tabellennachbarn sicherten sich die Schanzer einen späten Sieg gegen den ATSV Erlangen. Die DJK Ammerthal musste trotz einer ordentlichen Leistung eine Niederlage gegen den TSV Kornburg hinnehmen und findet sich weiter in der Abstiegsrelegation wieder - der Abstand auf das rettende Ufer beträgt aktuell fünf Punkte. Der ASV Neumarkt bekam gegen den TSV Karlburg die Kugel nicht ins Tor und musste sich am Ende mit einem Punkt zufrieden geben, der ASV Cham ergaunerte sich einen Punkt in Abtswind und Weiden sicherte sich – trotz Heimniederlage – den Klassenerhalt.

Gestern, 19:00 Uhr DJK Ammerthal Ammerthal TSV Kornburg TSV Kornburg 0 1 Abpfiff

Tobias Rösl, Trainer DJK Ammerthal: "Wir haben ordentlich begonnen und machten bei zwei ‚Brettern' leider das 1:0 nicht. Nach 20 Minuten sind die Köpfe ein wenig nach unten gegangen. Mit einer blöden Situationen haben wir einen – klaren – Elfmeter verursacht und kassierten das 0:1. In der zweiten Hälfte bekamen wir Übergewicht, was aber auch irgendwo nachvollziehbar war, weil Kornburg das 1:0 erstmal verwalten konnte. Sie haben dennoch versucht, über lange Bälle oder Standards zum Erfolg zu kommen. Meine Jungs haben am Schluss trotz der fehlenden Spielern nochmal alles versucht. Es ist momentan sehr enttäuschend. Noch sind aber neun Punkte zu holen und wir glauben weiter dran. Reicht es nicht für den direkten Klassenerhalt, werden wir uns auf die Relegation vorbereiten. Die Jungs werden im entscheidenden Moment bereit sein." Hendrik Baumgart, Trainer TSV Kornburg: "Wir begannen sehr offensiv, die ersten zwei Großchancen hatte aber Ammerthal. Im Gegenzug gingen wir mit einem Elfmeter in Führung und hatten dann selbst in der ersten und zweiten Halbzeit Großchancen. Leider machen wir schon das ganze Jahr über zu wenig aus unseren Torchancen. In der zweiten Halbzeit hat Ammerthal viel riskiert und das Spiel übernommen, ohne aber wirklich zwingend zu sein. So war es ein Spiel auf Messers Schneide. Wir sind überglücklich, die 40-Punkte-Marke erreicht zu haben."



Gestern, 18:30 Uhr TSV Karlburg TSV Karlburg ASV Neumarkt ASV Neumarkt 0 0 Abpfiff

Jochen Strobel, Trainer ASV Neumarkt: "Am Ende ein 0:0. Etwas Schade für uns, in der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor und ein sehr dominanter Auftritt von uns. Im zweiten Durchgang mussten wir dann aufgrund einer Verletzung den Torhüter wechseln. Danach waren wir etwas unachtsam, unser eingewechselter Keeper parierte zweimal überragend und hielt somit das Unentschieden fest zu diesem Zeitpunkt. Die letzte halbe Stunde aber waren wir wieder spielbestimmend, haben aber den letzten Punch verpasst. Am Ende hätten wir vielleicht noch einen Elfer bekommen müssen, in meinen Augen war das ein Foulspiel. Am Ende des Tages sind es für uns zwei verlorene Punkte. Jedoch großes Lob an Karlburg, die alles reingeworfen haben und auch sehr gute Konter gefahren haben."

Gestern, 18:30 Uhr TSV Abtswind TSV Abtswind ASV Cham ASV Cham 1 1

Faruk Maloku, Trainer ASV Cham: "Unterm Strich ein glücklicher Punkt für uns. Wir haben in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht. Doch bei Standardsituation waren wir heute sehr anfällig, hatten zweimal Glück, dass wir bei solchen den Ball noch von der Linie kratzen konnten. Im zweiten Durchgang sind wir die ersten zehn Minuten gut gestartet, doch mit der Zeit haben wir leider immer mehr den Faden verloren. Wir haben taktisch nicht mehr optimal gespielt und haben uns oft vom Gegner locken lassen. Nach vorne haben wir kaum noch was zustande gebracht und haben auch die wichtige Zweikämpfe nicht mehr gewinnen können. Am Ende mussten wir auch noch zwei Gelb-Rote Karten einstecken, somit sind wir am Ende froh, dass wir einen Punkt mitnehmen können." Gestern, 19:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden SpVgg Bayern Hof Bayern Hof 1 3 Abpfiff

Michael Riester, Trainer SpVgg SV Weiden: "Klassenerhalt! Zwar wollten wir es mit einem eigenen Sieg heute Final machen, aber da Ammerthal verloren hat und der direkte Vergleich gegen den Jahn bei uns ist, freuen wir uns auf ein weiteres Jahr in der Bayernliga. Wir haben unser Ziel für dieses Jahr erreicht und darauf sind wir stolz, das steht über allem!"