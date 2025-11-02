Quecken siegen souverän in Großschwarzenlohe

Die Partie begann mit viel Schwung auf Seiten der Quecken. Bereits nach fünf Minuten setzte sich Ort über die linke Seite durch und legte den Ball in die Mitte auf Robin Renner, dessen Abschluss jedoch geblockt wurde (5.). Kurz darauf belohnten sich die Eltersdorfer für den guten Start: Herzner und Ort kombinierten sich stark über die linke Seite, Ort legte von der Grundlinie mustergültig in den Fünfmeterraum, wo Jassmann eiskalt zur frühen Führung einschob (10.). Nur zwei Minuten später ergab sich über die gleiche Seite die nächste große Möglichkeit. Sengül tankte sich bis zur Grundlinie durch und brachte den Ball in die Mitte, doch diesmal traf Jassmann den Ball nicht richtig, sodass es beim knappen Vorsprung blieb (12.). Die Gastgeber zeigten sich in der Folge mit dem ersten gefährlichen Abschluss der Partie eiskalt. Nach einem Angriff über die halblinke Position kam Takacs frei zum Schuss und verwandelte unhaltbar ins rechte Eck zum Ausgleich (17.). Eltersdorf blieb dennoch die aktivere Mannschaft, kontrollierte Ball und Raum, ließ aber weitere klare Chancen ungenutzt.

Auch im zweiten Durchgang änderte sich am Spielverlauf wenig. Die Quecken bestimmten das Geschehen, ließen Großschwarzenlohe kaum noch aus der eigenen Hälfte kommen. Die Gastgeber verteidigten tief, während Eltersdorf immer wieder über die Außen Druck machte. In der 73. Minute war der Bann schließlich gebrochen: Ein langer Einwurf von Karmann wurde im Strafraum von Sengül verlängert, und Göbhardt köpfte den Ball am zweiten Pfosten präzise ins Tor zur verdienten 2:1-Führung (73.). Nur vier Minuten später fiel die Entscheidung: Nach einem Eckball kam der Ball über Umwege zu Herzner, der sich stark durchsetzte und zum Abschluss kam. Dessen Schuss wurde zunächst gut pariert, doch Marx reagierte am schnellsten und traf aus kurzer Distanz zum 3:1-Endstand (77.). Damit war die Partie entschieden, und die Quecken spielten die Schlussphase souverän herunter. Ein verdienter Auswärtssieg zum Abschluss der Hinrunde.