Quecken selbstbewusst: »Alles andere als Ziel Aufstieg wäre Unsinn« Joachim Uhsemann, Sportlicher Leiter des SC Eltersdorf, im Interview von Helmut Weigerstorfer · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Bejubeln Andre Karmann und Kollegen am Ende der Saison die Meisterschaft? – Foto: Wolfgang Zink

Große Teams stehen einmal mehr auf als sie hinfallen. Im vergangenen Sommer scheiterte der SC Eltersdorf denkbar knapp in der Relegation zur Regionalliga an Viktoria Aschaffenburg. Zu Beginn der aktuell laufenden Saison hatten die Quecken in Folge dieser physischen und psychischen Ausnahmesituation noch zu kämpfen. Zur Winterpause sind die Mittelfranken aber bereits wieder "heimlicher Tabellenführer" der Bayernliga Nord. Ein großes Team, das sich in ein paar Monaten mit der Meisterschaft belohnt, Joachim Uhsemann? Der Sportliche Leiter im FuPa-Interview...

Ist nach zwei dritten Plätzen und dem Vizetitel in der Vorsaison in dieser Spielzeit die Meisterschaft Pflicht? Immerhin will man sich ja jedes Jahr verbessern...

Wir wollen uns als Verein und Mannschaft jedes Jahr weiterentwickeln, aber mit dem Begriff "Pflicht" tue ich mich schwer. Wir wissen sehr genau, wo wir herkommen und welche Mittel uns zur Verfügung stehen. Umso mehr spricht es für die Arbeit der Jungs. Wir haben uns diese Tabellenposition mit einer starken Hinrunde erarbeitet. Deshalb ist klar: Wir wollen in der Rückrunde genau so weitermachen und bei der aktuellen Ausgangslage wäre alles andere als das Ziel Aufstieg Unsinn. Seit 2012, also bald 14 Jahren, gehören die Quecken zum Spitzenfeld der Bayernliga Nord - Ausnahme: Die beiden Regionalliga-Jahre 2012/13 und 2021/22. Worin liegen die Gründe dafür? Was ist das Erfolgsgeheimnis?

Das liegt an mehreren Faktoren, aber Bernd Eigner hat daran einen großen Anteil. Inzwischen sind es fast zehn Jahre, in denen er in Eltersdorf als Chefcoach an der Seitenlinie steht und die Entwicklung ist nicht von der Hand zu weisen. Neben den langjährigen Spielern, die sich in Eltersdorf wohlfühlen, versuchen wir im Verbund stets, den Kader mit Spielern aufzufüllen, die sowohl spielerisch als auch charakterlich zur Truppe passen. Nur um Beispiele zu nennen: Felix Rippert, der aus der Bezirksliga kam, oder Yannik Jassmann, der aus der Kreisliga kam, haben sich unter Bernd Eigner nochmals weiterentwickelt. Sie passen auch neben dem Platz sehr gut zum Verein und zudem zu dem, wofür wir stehen.

Verpflichtet diese lange Erfolgsserie? Oder anders gefragt: Liegt mit jeder Top-Platzierung die Messlatte nicht noch einmal etwas höher, sodass inzwischen selbst eine "normale" Saison ab Rang 3 eine Enttäuschung wäre?

Dass die Erwartungshaltung rund um das Team hoch ist, ist völlig normal und gehört auch dazu. Man muss aber immer betonen: Das hat sich die Mannschaft erarbeitet. Wir sind seit Jahren oben mit dabei, und das kommt nicht von ungefähr. Das ist harte Arbeit und eine Entwicklung über Jahre, getragen von der Mannschaft, dem Trainerteam und dem ganzen Umfeld. Ich sehe das weniger als Druck, sondern als Anerkennung für die Arbeit, die hier Woche für Woche gemacht wird. In den ersten fünf Spielen der derzeit laufenden Runde setzte es drei Niederlagen - alles andere als Quecken-like. Was war da los? Eine rein körperliche Angelegenheit nach einer fast fehlenden Sommerpause, oder saß der Relegations-Stachel auch mental noch tief?

Da kamen, denke ich, mehrere Faktoren zusammen. Dass wir es können, das wussten wir und das sieht man auch jetzt. Die Sommerpause war schon echt kurz, das muss man sagen. Das hat jeder im Verein gemerkt. Dann gleich wieder auf diesem Niveau abzuliefern, ist nicht selbstverständlich. Und so ein Relegationsspiel schüttelst du nicht einfach mal so weg. Das braucht Zeit, aber das hat die Mannschaft sehr gut gemeistert.

Für Joachim Uhsemann ist Trainer Bernd Eigner die Schlüsselfigur. – Foto: Wolfgang Zink