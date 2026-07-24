"Quecken" schocken Bayern! - FVI, Wacker & Vilzing setzen Duftmarken!

Mit einem Kurz-vor-Schluss-Tor im Saisonauftaktspiel bei den "kleinen Bayern" darf sich Aufsteiger Eltersdorf ausgiebig freuen. – Foto: Sportfoto Zink / Peter Kotzur

Und die SpVgg Bayreuth empfahl sich mit einem souveränen Heimsieg gegen die U23 des FC Augsburg. Nach 90 Minuten hieß es 3:0 für die Oberfranken.

Für den TSV 1882 Landsberg hingegen hat die allererste Regionalliga-Saison der Vereinsgeschichte mit einer knappen Niederlage begonnen: Vor heimischer Kulisse im Sportzentrum unterlag man dem FC Memmingen nicht unverdient mit 0:1.

Der SC Eltersdorf hat einen echten Premieren-Coup gelandet. Vor 1432 Zuschauern im Stadion an der Grünwalder Straße siegte der Aufsteiger dank eines späten Treffers mit 1:0 bei der U23 des FC Bayern München.

Vor 912 Zuschauern im Manfred-Zollner-Stadion bezwang die DJK Vilzing den amtierenden Meister 1. FC Nürnberg II mit einem beeindruckenden 3:1-Erfolg. Der TSV Schwaben Augsburg und der TSV Buchbach trennten sich vor 439 Zuschauern im Rosenaustadion 1:1 unentschieden.

Der SV Wacker Burghausen hat genauso ein Ausrufezeichen gesetzt und bei der SpVgg Ansbach einen souveränen 4:0-Auswärtssieg eingefahren. Vor 1.202 Zuschauern im Xaver-Bertsch-Sportpark erwischte das Team von Neu-Trainer Matthias Ostrzolek einen Traumstart.

Ebenfalls furios in die neue Regionalliga Saison gestartet ist der FV Illertissen, der beim VfB Eichstätt einen hochverdienten 3:0-Auswärtssieg feiern durfte. Vor rund 500 Zuschauern avancierte dabei Daniel Hausmann mit einem Dreierpack zum Matchwinner für die Gäste, die somit unter ihrem neuen Trainer Walid Khaled einen perfekten Einstand hinlegten.

Die Kugel rollt wieder in der Regionalliga Bayern! Nach dem Eröffnungsspiel am Donnerstagabend, bei dem Drittliga-Absteiger Schweinfurt eine herbe 1:5-Auftakt-Niederlage in Aubstadt erleiden musste, ging es am Freitagabend gleich mit sechs nicht minder interessanten Partien weiter:

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Altstädter tonangebend. Eine präzise Flanke von Marlon Fries von der rechten Seite verwertete Niklas Doll in der 53. Minute per Kopf mustergültig zum 2:0. Augsburg, das im Sommer unter anderem mit den Routiniers Till Schumacher und Bentley-Baxter Bahn nachgerüstet hatte, fand offensiv kaum Mittel, um die Partie noch einmal spannend zu machen. Den Schlusspunkt setzte schließlich der eingewechselte Erijon Shaqiri (90.+3), der in der Nachspielzeit nach schönem Kombinationsspiel den 3:0-Endstand markierte.

Nach einer turbulenten Anfangsphase mit Chancen auf beiden Seiten, die jedoch zunächst von vielen kleinen Fouls unterbrochen wurde, übernahmen die Gastgeber zunehmend die Kontrolle. In der 30. Minute belohnte sich die "Oldschdod" erstmalig: Nach einem Distanzschuss konnte Augsburgs Keeper George den Ball nur abklatschen lassen - und Kelvin Onuigwe staubte ab zur 1:0-Führung.

Die Gäste übernahmen von Beginn an die Kontrolle, agierten als die spielbestimmende Mannschaft und ließen dem Aufsteiger kaum Räume zur Entfaltung. Landsberg agierte in der Defensive zwar lange Zeit kompakt, tat sich im Offensivspiel jedoch extrem schwer und strahlte kaum Gefahr aus. Kurz vor dem Pausenpfiff belohnte sich Memmingen für den Aufwand: Nach einer starken Kombination über den linken Flügel durch Luan Fusaro landete der Ball mustergültig am Fünfmeterraum, wo Constantin Kresin (39.) goldrichtig stand und zur Führung einschob. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Allgäuer tonangebend und verwalteten das Geschehen sicher, während Landsberg erst in der Schlussphase vereinzelt offensive Akzente setzen konnte. Der verdiente Auswärtssieg des FC Memmingen geriet jedoch nicht mehr ernsthaft in Gefahr, womit der FCM souverän in die neue Spielzeit startet, während der Liganeuling aus Landsberg wertvolle Lehrgeld-Erfahrungen sammelt.

Die Begegnung begann für die Eichstätter und ihrem neuen Coach Steffen Israel) denkbar ungünstig: Bereits in der 3. Minute nutzte Illertissens Daniel Hausmann einen Fehler aus und stocherte das Leder zur frühen 1:0-Führung für den FVI über die Linie. Danach fand der VfB zwar besser in die Begegnung und verzeichnete u.a. durch Daniel Hofrichter (33.) gute Chancen, blieb im Abschluss jedoch glücklos. Illertissen drängte nach der Pause auf die Vorentscheidung - und erneut war es Hausmann, der eiskalt zuschlug: Nach einem parierten Schuss von Elidon Qenaj hämmerte der Angreifer den Nachschuss zum 2:0 in die Maschen (48.). In der Schlussphase machte Hausmann (86.) dann den Hattrick perfekt, als dieser nach einem krassen Fehlpass der Hausherren geistesgegenwärtig kurz hinter der Mittellinie abzog - und den Ball über den herausgelaufenen Eichstätter Keeper zum 3:0-Endstand fulminant ins Tor hob.

Die Premiere für den neuen Bayern-Coach Dante stand phasenweise im Zeichen von Münchner Dominanz. Im ersten Durchgang konnten sich die Roten in einem eher zähen Spiel jedoch nur wenige zwingende Torchancen erarbeiten. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren den Druck, vergaben durch Anton Heinz (50.), Yll Gashi (70.) und Philipp von Taube (81.) aber beste Gelegenheiten. Die Gäste aus Eltersdorf hielten leidenschaftlich dagegen und belohnten sich in der Schlussphase: Nach einem Ballverlust der Münchner schaltete der eingewechselte Leo Sommer in der 88. Minute blitzschnell, lief ungehindert auf das Tor zu, umkurvte Keeper Jannis Bärtl - und schob zum viel umjubelten 1:0-Siegtreffer für die „Quecken“ ein. Die darauffolgenden Bemühungen der Jungbayern blieben unbelohnt, womit der Start für den Bundesliganachwuchs gehörig misslang.

Die Partie begann für die Hausherren mit einem Schock: Nach einer Notbremse sah Augsburgs Jakob Krauss bereits in der 1. Minute die Rote Karte. Unbeeindruckt von der frühen Unterzahl präsentierten sich die „Schwabenritter“ im ersten Durchgang jedoch als das aktivere Team - und gingen durch Mark Radoki (21.) verdient mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel übernahm der TSV Buchbach unter seinem neuen Trainer Sven Zurawka zunehmend die Kontrolle. Die Gäste drängten auf den Ausgleich - und Samed Bahar verwandelte in der 51. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 1:1. Buchbach wollte in der Folge mehr und drückte auf den Siegtreffer, doch die disziplinierte und kämpferisch starke Augsburger Defensive hielt dem Ansturm stand und sicherte den hart umkämpften Punktgewinn zum Saisonstart.