Quecken leiten Saisonendspurt mit Sieg ein

Eine Partie mit dem Besten aus beiden Welten. Die Quecken, mitten im Aufstiegskampf, mussten im Kampf um die nordbayerische Krone vorlegen, und die Unterfranken wären mit einem Sieg bei der magischen 40-Punkte-Marke und somit wohl endgültig von allen Abstiegssorgen befreit gewesen. Bernd Eigner musste verletzungsbedingt umstellen. Calvin Sengül hatte sich in Gebenbach am Fuß verletzt, und deshalb rückte Manuel Stark in die Startelf. Zudem nahmen Said und Strobel auf der Bank Platz, dafür durften Renner und Marx von Beginn an ran. Vor allem Manuel Stark sollte sich als echter Gewinn für die erste Elf herausstellen. Der zuvor immer leicht angeschlagene Offensivmann zahlte das Vertrauen des Trainers nach knapp 20 Minuten zurück. Bereits fünf Minuten zuvor hatte die Nummer 18 der Quecken einen Abschluss in der Box, aber sein Schuss wurde abgeblockt. Erfolgreicher sollte der anschließende Abschluss werden: Ein starker Pass von Egerer von der Mittellinie ins linke Halbfeld ließ Manuel Stark alleine vor Koob auftauchen. Der Offensivmann der Quecken umkurvte den WFV-Keeper und schob zur Führung für die Quecken ein. Und die Quecken hatten wenige Minuten später mit einem guten Freistoß von Alexander Beusch den nächsten guten Abschluss. Sein Schuss kam allerdings zu zentral auf die Kiste. Viel mehr Möglichkeiten gab es in der ersten Hälfte nicht.

Nach der Pause das gewohnte Bild: Die Quecken mit mehr Ballbesitz und mehr Spielanteilen, und auch offensiv versuchten die Quecken, noch einen nachzulegen. Zehn Minuten nach der Pause eroberten sich die Quecken die Kugel und brachten Manuel Stark halbrechts auf Höhe der Sechzehnerlinie in eine gute Abschlussposition. Sein Schuss ging allerdings über das Tor. Nur zwei Minuten später verpasste Fischer in der Box eine Ort-Hereingabe. Den Quecken war eine deutliche Steigerung der Offensivbemühungen anzumerken. Allerdings verpasste man es, endgültig den Deckel draufzumachen. Tonangebend waren die Quecken weiterhin und hatten zehn Minuten vor dem Ende zweimal die endgültige Entscheidung auf dem Fuß. Erst verpasste der eingewechselte Strobel eine Hereingabe von der rechten Seite von Manuel Stark knapp im Fünfmeterraum, und zwei Minuten später setzte sich Beusch sehr stark auf der rechten Seite durch in den halblinken Raum der Box, aber sein Schuss wurde pariert. Am Ende gewinnen die Quecken trotzdem verdient mit 1:0 gegen den Würzburger FV, der über die gesamten 90 Minuten nicht einmal gefährlich vor die Kiste der Quecken kam.