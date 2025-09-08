Quecken feiern verdienten Kärwa-Heimsieg

Die Quecken starteten druckvoll in die Partie und setzten die Gäste von Beginn an unter Druck. Bereits nach fünf Minuten segelte die erste Ecke von rechts in den Strafraum, Marx’ Kopfball strich nur knapp am rechten Pfosten vorbei. Drei Minuten später die nächste Standardsituation von Ort, wieder war Marx zur Stelle und kam frei zum Abschluss. Eltersdorf blieb klar tonangebend und erspielte sich Chance um Chance. In der 18. Minute prüfte Fischer den Neudrossenfelder Keeper, der Ball ging nur hauchdünn am linken Pfosten vorbei. Auch Perera zog kurz darauf aus der Distanz ab.

Die verdiente Führung fiel in der 23. Minute: Manuel Stark eroberte auf der linken Seite stark den Ball, zog mit viel Tempo in den Strafraum und legte mustergültig quer – Fischer verwandelte aus zentraler Position im Sechzehner zum 1:0. Danach drängten die Quecken auf den zweiten Treffer. Stark selbst versuchte es nach 32 Minuten, in der 43. Minute prüfte Fischer den Keeper mit einem strammen Schuss aus halbrechter Position. Mit einer hochverdienten Führung ging es in die Pause, die angesichts der Vielzahl an Chancen auch deutlicher hätte ausfallen können.