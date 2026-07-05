"Quecken" erliegen dem "Kornburg-Fluch" - Landsberg souverän weiter

Ja, es war ein einmal mehr heißes Mittelfranken-Duell zwischen Bayernligist TSV Kornburg und dem Regionalliga-Aufsteiger SC Eltersdorf, das die Elf von Florian Bauer am Ende knapp, aber nicht unverdient mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Und ja, man kann bei den Quecken durchaus von einer Art "Kornburg-Fluch" sprechen, denn auch die letzten beiden Begegnungen (in der Bayernliga-Nord) hatte der TSV für sich entscheiden können.
Zum Spiel: Nach einer torarmen ersten Hälfte, die von einer Gelben Karte gegen Kornburgs Schuster (19.) und einer schweren Verletzung von Eltersdorfs André Karmann, der mit Verdacht auf Schlüsselbeinbruch in Folge eines Zweikampfs ausgewechselt werden musste, geprägt war, erwischten die Hausherren nach dem Seitenwechsel einen (unfreiwilligen) Blitzstart: Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff netzten die Quecken bittererweise durch Patrick Ott nach einem Missverständnis ins eigene Tor ein (46.). Nur fünf Minuten später legte Kornburg nach: Diesmal glänzte Jakub Mintál als Vorbereiter für Klose, der auf 2:0 stellte.
Zwar verkürzte der eingewechselte Samuel Arles nur zwei Minuten nach Betreten des Rasens auf 2:1 (64.) und machte die Partie noch einmal spannend. In einer hitzigen Schlussphase brachte die Elf von Florian Bauer den Vorsprung jedoch über die Zeit – gestützt auf eine clevere Wechseltaktik, zu der in der 95. Minute sogar die Selbsteinwechslung des Trainers gehörte.
In der zweiten Partie an diesem Sonntag hat der TSV Landsberg seine Pflichtaufgabe im souverän gelöst: Beim Landesligisten TSV Aindling feierte der Regionalliga-Aufsteiger einen verdienten 3:0-Erfolg. Im Stadion am Schüsselhauser Kreuz erwischte die Mannschaft von Trainer René Schröder einen Blitzstart und stellte die Weichen früh auf Sieg. Bereits in der 5. Minute besorgte Maximilian Seemüller das 1:0 für die Gäste, ehe Jeton Abazi nur wenig später (21.) auf 2:0 erhöhte. Aindling, trainiert von Florian Fischer, fand gegen die abgeklärten Landsberger im ersten Durchgang kaum ein Mittel.
Nach zahlreichen Wechseln auf beiden Seiten flachte die Partie in Hälfte zwei spielerisch etwas ab. Landsberg kontrollierte das Geschehen, während Aindling zwar kämpfte, aber im Angriffsspiel zu harmlos blieb. Den Schlusspunkt setzte schließlich ein Joker: Der in der 76. Minute eingewechselte Luca Dollinger machte in der Nachspielzeit (90.+3) mit dem 3:0 alles klar - und schoss den Favoriten endgültig in die nächste Runde.
Das Spiel aus Sicht von Eltersdorfs Co-Trainer Thomas Dotterweich: "Zum einen ist's natürlich bitter, die Sache mit André Karmann, das überschattet natürlich einiges. Wir waren nicht so schlecht in der Partie, aber der letzte Pass hat in der ersten Halbzeit gefehlt. Wir sind deshalb leider nicht zu zwingenden Chancen gekommen.
Und dann schenken wir uns halt die zwei Gegentore wieder selber ein. Einmal gleich nach Wiederanpfiff, quasi mit dem Anstoß, ein langer Ball, Torwart Axel Hofmann muss ganz klar sprechen, räumt den Patrick Ort mit ab. Beim 0:2 schießt der Tom Feulner seinem Mitspieler den Ball auf den Rücken, der von dort zum Außenläufer kommt, der flankt - und am zweiten Pfosten steht einer und sagt: Danke! Das sind Fehler, die muss man abstellen. Binnen der letzten 25 Minuten haben wir dann mehr über die Außen gespielt, womit wir zum Anschlusstreffer gekommen sind. Aber am Ende hat's leider nicht gereicht."
Das Spiel aus Sicht von Landsbergs Coach René Schröder: "Mit den ersten 30 Minuten können wir natürlich zufrieden sein. Das sah gut aus! Die beiden Tore waren schön herausgespielt, wir hatten eine gute Energie auf dem Platz, die Intensität hat gestimmt. Zum Ende der ersten Halbzeit hätten wir schon das 3:0 machen können - wie auch in der zweiten, da sogar zwingend notwendig mit der ersten Aktion. Dann ist das Spiel beendet...
Aindling investiert dann nochmal alles und versucht den Anschluss hinzubekommen. Am Ende steht ein 3:0 - drei Tore geschossen, kein Gegentreffer kassiert, Pokal-Einzug erste Runde. Passt!"