"Quecken" erliegen dem "Kornburg-Fluch" - Landsberg souverän weiter

Wie schon im Ligabetrieb, konnten sich die Kornburger nun auch im Pokal gegen den SC Eltersdorf durchsetzen - und ziehen in die nächste Pokal-Runde ein. – Foto: Sportfoto Zink / D.Marr

Ja, es war ein einmal mehr heißes Mittelfranken-Duell zwischen Bayernligist TSV Kornburg und dem Regionalliga-Aufsteiger SC Eltersdorf, das die Elf von Florian Bauer am Ende knapp, aber nicht unverdient mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Und ja, man kann bei den Quecken durchaus von einer Art "Kornburg-Fluch" sprechen, denn auch die letzten beiden Begegnungen (in der Bayernliga-Nord) hatte der TSV für sich entscheiden können.

Zum Spiel: Nach einer torarmen ersten Hälfte, die von einer Gelben Karte gegen Kornburgs Schuster (19.) und einer schweren Verletzung von Eltersdorfs André Karmann, der mit Verdacht auf Schlüsselbeinbruch in Folge eines Zweikampfs ausgewechselt werden musste, geprägt war, erwischten die Hausherren nach dem Seitenwechsel einen (unfreiwilligen) Blitzstart: Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff netzten die Quecken bittererweise durch Patrick Ott nach einem Missverständnis ins eigene Tor ein (46.). Nur fünf Minuten später legte Kornburg nach: Diesmal glänzte Jakub Mintál als Vorbereiter für Klose, der auf 2:0 stellte.

Zwar verkürzte der eingewechselte Samuel Arles nur zwei Minuten nach Betreten des Rasens auf 2:1 (64.) und machte die Partie noch einmal spannend. In einer hitzigen Schlussphase brachte die Elf von Florian Bauer den Vorsprung jedoch über die Zeit – gestützt auf eine clevere Wechseltaktik, zu der in der 95. Minute sogar die Selbsteinwechslung des Trainers gehörte.

Mit einem Blitzstart Richtung Sieg!

In der zweiten Partie an diesem Sonntag hat der TSV Landsberg seine Pflichtaufgabe im souverän gelöst: Beim Landesligisten TSV Aindling feierte der Regionalliga-Aufsteiger einen verdienten 3:0-Erfolg. Im Stadion am Schüsselhauser Kreuz erwischte die Mannschaft von Trainer René Schröder einen Blitzstart und stellte die Weichen früh auf Sieg. Bereits in der 5. Minute besorgte Maximilian Seemüller das 1:0 für die Gäste, ehe Jeton Abazi nur wenig später (21.) auf 2:0 erhöhte. Aindling, trainiert von Florian Fischer, fand gegen die abgeklärten Landsberger im ersten Durchgang kaum ein Mittel.

Nach zahlreichen Wechseln auf beiden Seiten flachte die Partie in Hälfte zwei spielerisch etwas ab. Landsberg kontrollierte das Geschehen, während Aindling zwar kämpfte, aber im Angriffsspiel zu harmlos blieb. Den Schlusspunkt setzte schließlich ein Joker: Der in der 76. Minute eingewechselte Luca Dollinger machte in der Nachspielzeit (90.+3) mit dem 3:0 alles klar - und schoss den Favoriten endgültig in die nächste Runde.