Quecken bestehen Härtetest in Unterzahl und beenden Chamer Heimserie

– Foto: Wolfgang Zink

Ein Topspiel am Freitagabend, das seinen Namen absolut verdiente. Die 750 Zuschauer in der Oberpfalz sollten für ihr Eintrittsgeld belohnt werden. Die Partie begann mit viel Tempo und hoher Intensität. Cham suchte früh den Weg nach vorne und prüfte die Eltersdorfer Defensive gleich mehrfach. In der 21. Minute musste Axel Hofmann nach einem Abschluss aufmerksam reagieren und parierte stark. In der 25. Minute setzte dann der starke Landstorfer ein erstes Ausrufezeichen. Er dribbelte sich über rechts und schloss konsequent ab, aber Hofmann war erneut zur Stelle. Mit zunehmender Spielzeit fanden die Quecken offensiv besser in die Partie. Ein langer Ball von Maximilian Göbhardt, nahezu blind von der Mittellinie nach vorne geschlagen, stiftete an der Strafraumgrenze Chaos. ASV Keeper Lindner stieß mit Lamecker zusammen, sodass plötzlich Felix Rippert und Moritz Fischer frei vor dem Tor standen. Fischer blieb ruhig und schob ins leere Tor zum 0:1 ein. (36.) Kurz vor der Pause legte der SCE nach und nutzte erneut einen langen Ball konsequent. Diesmal war es ein Freistoß von tief hinten von Axel Hofmann, den Calvin Sengül im linken Halbraum per Kopf verlängerte. Fischer bekam den Ball im Strafraum vor Lindner, der bereits weit herausgeeilt war, und bugsierte ihn aus beinahe unmöglichem Winkel zum 0:2 ins Tor. (45.+1)

In der 55. Minute wurde Robin Renner von Haimerl gefoult. Im Anschluss trat der Eltersdorfer gegen seinen Gegenspieler nach und sah dafür zurecht die Rote Karte. (56.) Damit mussten die Quecken die restliche Spielzeit in Unterzahl bestreiten. Cham versuchte den Druck sofort zu erhöhen und kam wenig später erneut über Landstorfer zu einer guten Möglichkeit. Der Offensivmann setzte sich über links stark durch, zog ab, verfehlte das Tor aber knapp am rechten Pfosten vorbei.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel ebenso intensiv. Fast mit der ersten Aktion verschaffte sich Landstorfer über links Platz und brachte eine Flanke an den zweiten Pfosten. Hiroki Akimoto konnte den Ball zunächst abfangen, traf dabei aber einen heranstürmenden Chamer. Schiedsrichter Jonas Kohn entschied auf Elfmeter und Felix Voigt verwandelte sicher zum 1:2. (48.)

Trotz Unterzahl verteidigte die Mannschaft von Bernd Eigner diszipliniert und mit großer Geschlossenheit. Über weite Strecken war kaum zu erkennen, dass Eltersdorf einen Mann weniger auf dem Feld hatte. Die Quecken blieben kompakt, arbeiteten mit viel Leidenschaft gegen den Ball und ließen nur wenig klare Chancen zu. In der 65. Minute setzte sich Patrick Ort über rechts durch und brachte eine schöne Flanke an die Strafraumgrenze. Göbhardt zog halb links direkt ab, der Ball ging aber knapp am rechten Pfosten vorbei.

Die letzte gute Möglichkeit gehörte wieder den Gastgebern und erneut war Landstorfer beteiligt. Wieder kam er über links ins Dribbling, wieder suchte er den Abschluss, doch auch diesmal strich der Ball am rechten Pfosten vorbei. So blieb es in einem intensiven, kampfbetonten und hochklassigen Spiel beim 2:1 für die Quecken, die sich diesen Auswärtssieg mit großem Einsatz und einer Top Mannschaftsleistung verdienten. Dabei knackten die Eltersdorfer die seit April 2024 laufende Heimserie der Chamer, die dort nicht mehr verloren hatten.





Bernd Eigner: „Das war in dieser Saison das intensivste Spiel. Da muss ich weit zurückdenken, an so ein intensives Spiel. Das haben wir uns heute verdient. Cham hat ja auch eine unglaubliche Wucht und die Qualität, die musst du erstmal bezwingen, und deshalb bin ich unheimlich stolz heute. Insgesamt brauchst du auf allen Positionen eine sehr gute Leistung, wenn du hier bestehen willst. Der Doppelschlag vor der Pause war psychologisch brutal wichtig. Ich habe aber gewusst, dass es noch lange nicht vorbei ist. Nach der Pause Elfmeter und dann hat der Robin Renner der Mannschaft einen Bärendienst erwiesen in der 56. Minute. Man kann es im Nachhinein leicht sagen, aber ich war mir sicher, wir ziehen das heute. Das war von A bis Z eine Top-Mannschaftsleistung, und wir haben auch nach der roten Karte wenig zugelassen. Wir freuen uns riesig, es war brutal schwer.“