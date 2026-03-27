"Quecken" bejubeln Auswärtsdreier, Erlanger Luckypunch kurz vor Ende

Der Freitagabend in der Bayernliga Nord bot reichlich Brisanz - sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Tabellenkeller. Der ATSV Erlangen, als Tabellenelfter im gesicherten Mittelfeld unterwegs, bekam es mit dem viertplatzierten FC Ingolstadt II zu tun und jubelte dank eines Last-Minute-Treffers von Julian Vierengel über einen späten Heimsieg. Noch größer war die Bühne in Neudrossenfeld, wo Ligaprimus Eltersdorf gastierte. Die „Quecken“, nach der jüngsten Heimniederlage gegen Gebenbach unter Zugzwang, zeigten die erhoffte Reaktion und schlugen in der Schlussphase eiskalt zu: Yannik Jassmann avancierte mit seinem Doppelpack und den Saisontoren acht und neun zum Matchwinner.
Auch in Cham stand einiges auf dem Spiel. Der Tabellendritte durfte sich im engen Aufstiegsrennen keinen Ausrutscher erlauben, hatte mit dem FC Coburg jedoch einen Gegner vor der Brust, der nach der Heimniederlage gegen den direkten Konkurrenten Würzburger FV ebenfalls unter Druck stand. Am Ende trennten sich beide Teams 1:1 - ein Ergebnis, mit dem die Gastgeber in Unterzahl durchaus noch gut bedient waren.
Bernd Eigner (Trainer SC Eltersdorf): "Ich denke, dass unser Sieg verdient war. Die erste Halbzeit war ausgeglichen, Neudrossenfeld hat mit langen Bällen immer wieder Druck erzeugt. Nach der Pause waren wir klar besser und hätten das Spiel mit dem 2:0 oder 3:0 früher entscheiden können. So kam der Ausgleich, aber wir sind noch einmal zurückgekommen und haben mit frischen Wechseln den verdienten Sieg gegen einen unangenehmen Gegner eingefahren.“
Lars Müller (sportlicher Leiter FC Coburg): "Das 1:1 fühlt sich für uns eher wie zwei verlorene Punkte an. Wir haben auswärts ein richtig gutes Spiel gemacht, waren von Beginn an präsent, giftig und haben den Gegner kaum zur Entfaltung kommen lassen. Nach dem verschossenen Elfmeter gehen wir trotzdem verdient in Führung, kassieren aber kurz vor der Pause mit der ersten echten Chance des Gegners den Ausgleich. Auch in der zweiten Halbzeit waren wir nah dran am 2:1, konnten unsere Überzahl nach der Gelb-Roten Karte aber nicht entscheidend nutzen. Unterm Strich ist der Punkt in Cham ordentlich, nach dem Spielverlauf war für uns aber mehr drin.“
Shqipran Skeraj (Trainer ATSV Erlangen): "Wir sind natürlich sehr glücklich über die ersten drei Punkte in der Rückrunde. Die Leistungen haben schon in den Wochen zuvor gepasst, nur die Belohnung ist bislang ausgeblieben. Umso wichtiger war es für uns, diesmal endlich wieder zu null zu spielen und genau das ist uns gelungen. Weil die Mannschaft bis zum Schluss an sich geglaubt und aufopferungsvoll gefightet hat, konnten wir uns am Ende mit einem späten und enorm wichtigen Treffer belohnen.“