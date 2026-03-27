"Quecken" bejubeln Auswärtsdreier, Erlanger Luckypunch kurz vor Ende

Der Ligaprimus stellte seine Auswärtsstärke erneut unter Beweis und zeigte nach der Heimniederlage gegen Gebenbach die erhoffte Reaktion. In Neudrossenfeld setzte sich Eltersdorf unterm Strich verdient mit 2:1 dur – Foto: Wolfgang Zink

Der Freitagabend in der Bayernliga Nord bot reichlich Brisanz - sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Tabellenkeller. Der ATSV Erlangen, als Tabellenelfter im gesicherten Mittelfeld unterwegs, bekam es mit dem viertplatzierten FC Ingolstadt II zu tun und jubelte dank eines Last-Minute-Treffers von Julian Vierengel über einen späten Heimsieg. Noch größer war die Bühne in Neudrossenfeld, wo Ligaprimus Eltersdorf gastierte. Die „Quecken“, nach der jüngsten Heimniederlage gegen Gebenbach unter Zugzwang, zeigten die erhoffte Reaktion und schlugen in der Schlussphase eiskalt zu: Yannik Jassmann avancierte mit seinem Doppelpack und den Saisontoren acht und neun zum Matchwinner.

Auch in Cham stand einiges auf dem Spiel. Der Tabellendritte durfte sich im engen Aufstiegsrennen keinen Ausrutscher erlauben, hatte mit dem FC Coburg jedoch einen Gegner vor der Brust, der nach der Heimniederlage gegen den direkten Konkurrenten Würzburger FV ebenfalls unter Druck stand. Am Ende trennten sich beide Teams 1:1 - ein Ergebnis, mit dem die Gastgeber in Unterzahl durchaus noch gut bedient waren.