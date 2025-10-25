Quecken beißen sich an Bamberger Defensive die Zähne aus

Das Spiel begann verhalten. Die erste Chance gehörte den Gästen: Leistner flankte von der rechten Seite in den Strafraum, wo Schmitt per Kopf abschloss, doch Hofmann hatte keine Mühe. Auch nach der anschließenden Ecke kam Bamberg erneut gefährlich vors Tor. Danach übernahmen die Quecken weitgehend die Kontrolle über das Spiel, ohne jedoch zwingend zu werden. Die entscheidende Szene ereignete sich in der 30. Minute. Ein langer Ball erreichte Schmitt halbrechts im Strafraum. Der Angreifer nahm den Ball stark mit und schloss aus spitzem Winkel kompromisslos ab – 0:1. Der erste wirklich gefährliche Abschluss der Partie saß. Kurz darauf kam auch Eltersdorf besser ins Spiel. Akimoto flankte von links in den Sechzehner, Jassmann brachte den Ball mit Mühe in Richtung Tor, doch die Kugel strich knapp am langen Pfosten vorbei, wo auch Rippert nicht mehr herankam. Bis zur Pause blieb es bei einer kampfbetonten Partie mit wenigen Chancen, aber deutlich mehr Spielanteilen für die Quecken.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielbild wenig. Eltersdorf machte Druck, Bamberg verteidigte mit Leidenschaft. Kurz nach der Pause hatte Renner die Gelegenheit, als er halbrechts im Strafraum angespielt wurde, doch sein Pass in die Mitte wurde abgeblockt. Bei der anschließenden Ecke kam Jassmann gefährlich per Kopf zum Abschluss. In der 58. Minute flog eine Flanke von Akimoto auf den Kopf von Göbhardt, dessen Versuch knapp vorbei ging. In der Schlussphase erhöhte der SCE noch einmal den Druck. Ein Freistoß von Herzner in der 82. Minute fand Göbhardt, dessen Kopfball Willert stark zur Ecke klärte. Fünf Minuten später zog der Quecken-Kapitän aus 18 Metern ab – in Neumarkt hatte er aus ähnlicher Position getroffen, diesmal ging der Ball knapp vorbei. Trotz einiger Chancen vor allem in der zweiten Halbzeit hielt die Bamberger Defensive dem Druck stand und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.