"Quasi ein Heimspiel" – Blaues Wunder vor Derby gegen Kleefeld

Nach der Pause soll die SG Blaues Wunder Hannover zurück in die Spur finden. Beim TuS Kleefeld – Nachbar auf derselben Anlage – geht es am Sonntag nicht nur um Prestige, sondern auch um dringend benötigte Punkte im Tabellenkeller.

Nach zwei spielfreien Wochen meldet sich die SG mit neuem Elan zurück. „Die Pause tat gut, die Jungs konnten mal abschalten“, sagt Trainer Leon Erler. „Wir sind insgesamt viel besser in der Saison drin als noch im August. Aber wenn du sieben von acht Niederlagen mit nur einem Tor Unterschied verlierst, dann ist das mental einfach brutal.“

Diese knappen Spiele – oft mit guter Leistung, aber ohne Ertrag – haben Spuren hinterlassen. Umso wichtiger ist es nun, die Leichtigkeit zurückzufinden. „Wir haben gegen Bemerode oder Burgdorf teilweise überragend gespielt, aber einfach zu wenig draus gemacht. Das muss sich ändern.“

Die Partie gegen den TuS Kleefeld ist aus mehreren Gründen besonders. Beide Teams trainieren auf derselben Anlage, kennen sich bestens. „Das ist schon speziell“, meint Erler. „Wir laufen zwar als Gast auf, aber eigentlich ist es auch ein Heimspiel.“

Tabellarisch begegnen sich beide auf Augenhöhe: Kleefeld steht mit zehn Punkten auf Platz dreizehn, Blaues Wunder mit sieben Zählern zwei Ränge dahinter. Für beide gilt: Ein Sieg könnte im Abstiegskampf eine kleine Wende einleiten.

Schlüsselthemen: Abschluss und Disziplin

Erler benennt klar, woran es zuletzt hakte: „Unser Problem ist allein die Torausbeute – und die Naivität bei einzelnen Gegentoren.“ Besonders das 2:3 in Bemerode sei sinnbildlich gewesen: „Wir schenken den Gegnern Tore, die sie gar nicht erzwingen. Das müssen wir endlich abstellen.“

Offensiv fordert er mehr Konsequenz. „Wir erspielen uns genug, aber im letzten Drittel fehlt oft die Qualität im Abschluss oder im letzten Pass. Wenn wir das verbessern, können wir jede Mannschaft schlagen.“

Ein Neustart – und doch mehr als das

Das Duell mit Kleefeld ist nicht nur ein Nachbarschaftsduell, sondern ein Gradmesser für die Entwicklung der Mannschaft. Blaues Wunder will den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen – trotz der bitteren Rückschläge – bestätigen.

„Wir werden viel Ballbesitz haben, da bin ich sicher“, sagt Erler. „Wichtig ist, dass wir aus dieser Dominanz etwas machen. Wenn wir das tun, holen wir die drei Punkte – und dann nimmt die Saison auch den Verlauf, den sie eigentlich verdient hätte.“