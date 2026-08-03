Quartett wechselt vom Verbandsliga-Vizemeister zum Aufsteiger

Zweimal ist der CFC Germania 03 in den vergangenen Jahren bereits den Schritt in die Verbandsliga gegangen. Zweimal musste sich der Aufsteiger gleich in der ersten Saison wieder aus dem Oberhaus von Sachsen-Anhalt verabschieden. Nach der erfolgreichen Relegation gegen den SSV 80 Gardelegen starten die Köthener einen erneuten Anlauf in der Verbandsliga - mit einem neuen Trainerteam und mit einem Quartett vom amtierenden Vizemeister.
Schon vor dem Ende der abgelaufenen Saison hatte der CFC mit Lukas Lübke und Eric Schmitkamp zwei Neuzugänge vom SV Dessau 05 präsentiert.
Mehr als 200 Mal lief der 31-jährige Lübke bereits für die Dessauer in der höchsten Spielklasse von Sachsen-Anhalt aus. "Lukas ist ein Spieler, der sehr viel Verbandsliga-Erfahrung mitbringt und ich erhoffe mir, dass er diese auf und neben dem Platz weitergeben kann", sagte CFC-Coach André Herrmann zur Vorstellung. Der Mittelfeldmotor sei laufstark, bringe Ruhe am Ball und "ist auch jemand, der charakterlich einen absoluten Mehrwert für die Mannschaft haben wird", so Herrmann. Zum Spielerprofil:
Auf den Außenbahnen soll derweil Schmitkamp seinen Platz an der Rüsternbreite finden. Vom Landesligisten SG Reppichau war der 24-Jährige im Sommer 2023 zum SV Dessau 05 gewechselt und kam seitdem auf 71 Verbandsliga-Partien. "Schmitti ist ein Spieler, der von seiner Dynamik lebt und zudem flexibel auf allen Seiten einsetzbar ist, vorne wie hinten. Eric ist ein sehr ehrgeiziger Spieler. Er bringt Intensität, Zweikampfstärke und einen absoluten Willen mit", erklärte Herrmann. Zum Spielerprofil:
Nach dem Duo im Mai konnte der CFC Germania im Sommer zwei weitere Neuzugänge vom Verbandsliga-Vizemeister präsentieren. Mit Anatoliy Savriy wechselte ein 20-jähriger Angreifer nach Köthen. "Anatoliy ist ein sehr junger Spieler, der entwicklungsfähig ist, der eine gute Geschwindigkeit hat, abschlussstark ist und im Eins-gegen-eins Situationen lösen kann", sagte Herrmann. Nach dem Laufbahn-Ende von Tobias Hippe "haben wir dringend Bedarf auf der Position gehabt", unterstrich der CFC-Coach. Zum Spielerprofil:
Auch zwischen den Pfosten hat der Aufsteiger noch einmal nachgelegt. Mit dem 31-jährigen Robert Schlegel wechselt ein erfahrener Keeper, der auf diverse Landes- und Verbandsliga-Stationen zurückblickt, zum CFC. "Wir wollten unbedingt noch einen weiteren erfahren Torhüter. Er wird die Qualität im Training und innerhalb der Mannschaft anheben", zeigte sich Herrmann überzeugt. Mit Christian Schulze und Robert Schlegel habe man "zwei Torhüter, die unserer Mannschaft den nötigen Rückhalt geben werden", so der Köthener Coach. Zum Spielerprofil: