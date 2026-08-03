Quartett wechselt vom Verbandsliga-Vizemeister zum Aufsteiger Verbandsliga +++ Der CFC Germania 03 hat vier Neuzugänge vom SV Dessau 05 in seinen Reihen von Kevin Gehring · Heute, 12:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Axel Winkler

Zweimal ist der CFC Germania 03 in den vergangenen Jahren bereits den Schritt in die Verbandsliga gegangen. Zweimal musste sich der Aufsteiger gleich in der ersten Saison wieder aus dem Oberhaus von Sachsen-Anhalt verabschieden. Nach der erfolgreichen Relegation gegen den SSV 80 Gardelegen starten die Köthener einen erneuten Anlauf in der Verbandsliga - mit einem neuen Trainerteam und mit einem Quartett vom amtierenden Vizemeister.

Schon vor dem Ende der abgelaufenen Saison hatte der CFC mit Lukas Lübke und Eric Schmitkamp zwei Neuzugänge vom SV Dessau 05 präsentiert. Erfahrung aus mehr als 200 Verbandsliga-Einsätzen Mehr als 200 Mal lief der 31-jährige Lübke bereits für die Dessauer in der höchsten Spielklasse von Sachsen-Anhalt aus. "Lukas ist ein Spieler, der sehr viel Verbandsliga-Erfahrung mitbringt und ich erhoffe mir, dass er diese auf und neben dem Platz weitergeben kann", sagte CFC-Coach André Herrmann zur Vorstellung. Der Mittelfeldmotor sei laufstark, bringe Ruhe am Ball und "ist auch jemand, der charakterlich einen absoluten Mehrwert für die Mannschaft haben wird", so Herrmann. Zum Spielerprofil:

>> Lukas Lübke Auf den Außenbahnen soll derweil Schmitkamp seinen Platz an der Rüsternbreite finden. Vom Landesligisten SG Reppichau war der 24-Jährige im Sommer 2023 zum SV Dessau 05 gewechselt und kam seitdem auf 71 Verbandsliga-Partien. "Schmitti ist ein Spieler, der von seiner Dynamik lebt und zudem flexibel auf allen Seiten einsetzbar ist, vorne wie hinten. Eric ist ein sehr ehrgeiziger Spieler. Er bringt Intensität, Zweikampfstärke und einen absoluten Willen mit", erklärte Herrmann. Zum Spielerprofil: