Quartett verlängert: FC Herzogstadt bindet Trainerteam und sportliche Leitung

Fußball-Kreisklassist FC Herzogstadt hat mitgeteilt, dass er die Verträge mit den sportlich Verantwortlichen der ersten Herrenmannschaft um ein weiteres Jahr verlängert hat. Demnach bleiben sowohl das Trainerteam um Chefcoach Andi Ostermair und Spieler-Co-Trainer Sammy Hawkins als auch die beiden Sportlichen Leiter Heiko Hollenwäger und Max Malterer auch für die kommende Saison im Amt.

„Wir sind sehr froh, dass Andi und Sammy uns auch in der nächsten Saison erhalten bleiben. Bereits im Winter gab es gute Gespräche, und wir waren uns sehr schnell einig.“ Viel Überzeugungsarbeit sei gar nicht nötig gewesen, da auch die Trainer gerne in der Herzogstadt arbeiten würden. Man sei mit der Arbeit der beiden Coaches hochzufrieden, was aufgrund des zunehmend stabiler wirkenden Auftretens des Fusionsklubs und den sehr starken Ergebnissen zuletzt kaum überraschen mag.