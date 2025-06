Quartett um Torjäger verlässt den MSV Duisburg

Gut drei Wochen vor dem Trainingsauftakt hat der MSV Duisburg den Abschied von vier Spielern bekanntgegeben. Die Zebras gehen ohne Malek Fakhro, Kilian Pagliuca, Dustin Willms und Thomas Pledl in die kommende Spielzeit in der 3. Liga. Wirklich überraschend sind diese Abgänge allerdings nicht.

Fakhro und der MSV - das wollte einfach nicht passen. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten erlebte der Angreifer zur Saisonmitte seine Hochzeit in Meiderich. Unter anderem wurde er in die libanesische Nationalmannschaft berufen, zudem gelangen ihm zehn Tore und vier Vorlagen in 33 Partien. 90 Minuten spielte er in der Regionalliga West aber nur zweimal, zuletzt gab es kaum Einsätze die länger als eine halbe Stunde dauerten. Gut möglich ist es, dass Fakhro nun zum 1. FC Bocholt zurückkehrt .

Sich ebenfalls nicht durchsetzen konnte sich Pagliuca. Der 28-Jährige kam im vergangenen September von Alemannia Aachen an die Wedau, kam aber nie am Innenverteidiger-Duo Alexander Hahn und Tobias Fleckstein vorbei. Zehn Regionalliga-Kurzeinsätze, ein Tor sowie drei Begegnungen im Niederrheinpokal ergänzen nun seine Vita. Auch aus der Kaiserstadt wechselte im Winter Willms zu den Zebras. Neun Spiele (vier Tore/vier Vorlagen) später endet das Kapitel bereits wieder.

Etwas überraschend ist derweil der Abgang von Pledl. Als in der Reha befindlicher Spieler kam er im Winter zum MSV, schaffte es in der Rückrunde aber nicht, in das Mannschaftstraining einzusteigen. Die nun erfolgte Trennung zeigt wohl, dass die Verantwortlichen in Duisburg damit auch mittelfristig nicht mehr gerechnet haben. "Im Fall von Thomas Pledl hatten wir gehofft, dass er zum Ende der Regionalliga-Spielzeit eingreifen könnte. Auf seinem weiteren Weg zu alter Stärke drücken wir weiterhin fest die Daumen", teilt MSV-Geschäftsführer Michael Preetz in den Vereinsmedien mit.

"Wir hatten in diesem Jahr einen richtig guten Teamspirit. Das lag nicht nur an den Jungs, die auf dem Feld standen, sondern auch an denen ‚in der zweiten Reihe‘, jeder Einzelne hat in jedem Training vollen Einsatz gezeigt. Allen, die uns nun verlassen, wünschen wir alles Gute auf ihrem weiteren Weg", erklärt er weiter.