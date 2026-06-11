Quartett um Regionalliga-Meister verstärkt ATSV Erlangen Reaktion auf den Bayernliga-Abstieg +++ Erfahrung, Allrounder & Torgefahr für den Neustart von Boris Manz · Heute, 11:49 Uhr · 0 Leser

Zurück beim ATSV Erlangen: Alexander Piller (r.) kommt mit ordentlich Erfahrung im Gepäck. – Foto: Wolfgang Zink

Der ATSV Erlangen blickt nach dem Bayernliga-Abstieg nach vorne. In den letzten Tagen stellte der Verein nun die Weichen für die kommende Landesliga-Saison.

Unmittelbar nach dem bitteren Abstieg aus der Bayernliga über die Relegation hatte Jochen Strobel es bereits angekündigt: Der ATSV Erlangen will wieder kommen. "Weil wir überzeugt sind, dass der ATSV wieder aufstehen kann. Rückschläge gehören im Fußball dazu. Entscheidend ist, wie man darauf reagiert", sagte der Chefanweiser wenige Tage nach dem Abstieg zu FuPa. Transfer-Viererpack: Regionalliga-Erfahrung für den ATSV Erlangen Nun hat der Verein reagiert und gleich vier Neuzugänge vorgestellt. Mit Simon Drießlein verstärkt ein erfahrener Mann den ATSV. "Simon kennt den Fußball in der Region bestens und wird mit seiner Qualität und Routine eine wichtige Rolle in unserem Team einnehmen", freut sich der ATSV über den Neuzugang.

Drießlein zählte in der vergangenen Saison beim SV Gutenstetten-Steinachgrund zum Stammpersonal und bringt höherklassige Erfahrung mit. Beim FSV Erlangen-Bruck gelang dem inzwischen 30-Jährigen einst der Durchbruch. In Eltersdorf kam er nach der Saison 2021/22 sogar in der Regionalliga zum Einsatz. Neuzugang Nummer zwei ist mit Alexander Piller ein alter Bekannter. Der 32-Jährige stand bereits in der Saison 2021/22 für den ATSV auf dem Platz und machte sich in der Region einen Namen.