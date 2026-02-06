Quartett um Kapitäns-Duo Germann/Weber gibt Meinerzhagen seine Zusage Der Westfalenligist kann mit den ersten Spielern für die Saison 2026/27 planen. von red · Heute, 15:07 Uhr · 0 Leser

Arda Polat hat sich im Laufe der Hinrunde den Stammplatz im Tor des RSV Meinerzhagen erkämpft. – Foto: Marco Bader

Der RSV Meinerzhagen, Tabellenzehnter der Westfalenliga Staffel 2, hat neben der im Dezember bekanntgegebene Verlängerung mit Cheftrainer Nils Langwald die ersten Spieler-Verlängerungen eingetütet. Mit Jan Germann (27) und Simon Weber (27) werden der Kapitän und sein Stellvertreter dem RSV treu bleiben.

Germann kam 2023 von der SpVg Olpe nach Meinerzhagen, hat seitdem 56 Partien für den RSV bestritten und wird damit in sein viertes Jahr an der Oststraße gehen. Weber fand ein Jahr später aus selber Richtung den Weg zum Westfalenligisten und ist seitdem ebenfalls kaum aus der ersten Elf wegzudenken (43 Spiele). "Zwei ganz wichtige Bausteine und absolute Leistungsträger unserer Mannschaft", stellt RSV-Trainer Langwald bei "come-on.de" klar. Mit Arda Polat und Niklas Eckstädt haben zudem zwei Youngster dem RSV Meinerzhagen ihre Zusage gegeben. Polat erkämpfte sich ab dem 9. Spieltag den Stammplatz im Tor von Routinier Mike Wroblewski – "eine gute Entwicklung, von der ich hoffe, dass sie auch so weitergeht", so Langwald.

Eckstädt in seiner ersten Seniorensaison gleich zu überzeugen weiß. Der Halveraner kam im Sommer aus der U19 des FC Iserlohn, spielte sich auf Anhieb in die Startelf und konnte fünfmal treffen. "Spielintelligent, mutig, zweikampfstark und mit einer Mentalität, die perfekt zu uns passt", lobt der Verein seinen Senkrechtstarter auf Social Media. "Wir freuen uns riesig, dass Niklas seinen Weg beim RSV weitergeht. Sein Schritt zeigt einmal mehr, wie wichtig unsere jungen Talente als Grundbaustein für die Zukunft des Vereins sind – und wie sehr wir uns darüber freuen, ihnen echte Perspektiven bieten zu können." Stürmer steht ab sofort nicht mehr zur Verfügung Zuvor stand mit Richard Dissing bereits der erste fixe Spieler im RSV-Kader für die Saison 2026/27 fest. Der 30-Jährige war nach einem halbjährigen Intermezzo beim Bezirksligisten Kiersper SC vor einem Monat an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt und hatte im Rahmen dessen seine Zusage über den Sommer hinaus gegeben.