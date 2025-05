Quartett kehrt zurück an den Gretescher-Weg

Die letzten Jahre im Verein waren in der ersten Herren von vielen Wechseln, unrühmlichen Verhalten und Negativschlagzeilen geprägt - wobei man sportlich meist eine gute Rolle gespielt hat. Davon will sich BW Schinkel, nach dem man sich bereits in der Hinrunde von einigen Spielern getrennt hat, weiter entfernen und vorallem mit eigenen Leuten etwas aufbauen.