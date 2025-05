Quartett ist gerettet – 4:6-Spektakel in Schmidgaden

Platz 1 und 2 waren ja schon vor diesem Spieltag vergeben in der Kreisliga West. Nun sind auch "unten" alle Würfel gefallen, alle Entscheidungen getroffen. Mit dem SV Diendorf, dem TSV Nittenau, dem (als einziger siegreicher) TSV Dieterskirchen und der SG Silbersee feiern auf einen Schlag vier Mannschaften den Klassenerhalt. Der SV Haselbach, der Meister Schwarzenfeld ein 3:3 abtrotzte, und der 1. FC Schmidgaden beißen dagegen in den sauren Apfel. Sie müssen Überstunden in der Relegation machen. Highlight des Wochenendes war sicherlich das Tor-Spektakel in Schmidgaden, das die Gäste von Detag Wernberg mit 6:4 für sich entschieden.



Beim 1. FC Schmidgaden durften die 120 Zuschauer ein Spektakel gegen den angereisten TSV Detag Wernberg miterleben. Gleich zu Beginn brachte Andreas Werner (4.) die Hausherren in Front. Nach nur 19 Minuten hieß es für die Gastgeber in Unterzahl zu kämpfen, Sebastian List sah die Ampelkarte. Simon Polster sorgte in der 20. Minute für Ausgleich, durch ein Eigentor von Michali Gatsas in der 25. Minute ging der TSV in Führung, Noel Schwägerl (35.) und Nicolas Schloßer (38., 45.) erhöhten in der ersten Halbzeit auf 1:5., die Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte noch einen Treffer für die Gastgeber durch Manuel Polleti (45.+2.) mit sich. Ein weiteres Eigentor fiel in der 53. Minute durch Vinzenz Dobler, was den Hausherren zugute kam, Andreas Werner gelangen noch zwei Buden in Folge (74., 84.), doch mehr war nicht drin. Schiedsrichter: Walter Menzel, Matthias Dummer, Tobias Dummer







Meister 1. FC Schwarzenfeld kam diesmal nicht über ein Remis hinaus, ist aber weiterhin ungeschlagen in dieser Saison. Zu Gast war der SV Haselbach, der sich vor 200 Fans somit noch einen Punkt ergattern konnte. Apostolos Ristanis brachte in der 14. Minute die Hausherren in Führung, Adrian Imeri legte in der 34. Minute nach und Timon Porcher erzielte in der 55. Minute das 3:0. Ein Elfmetertreffer von Johannes Maendl in der 69. Minute verkürzte, nur eine Minute später gelang Simon Straller (70.), das 3:2. Luca Krakowcyk sah in der 83. Minute die gelb-rote Karte und somit hieß es für den 1. FC Schwarzenfeld in Unterzahl weiterzuspielen, die letzte Bude fiel durch Simon Straller in der 88. Minute und sorgte für je einen Punkt der beiden Kontrahenten. Schiedsrichter: Ralf Waworka, Julie Popko, Mohammad Almayuf







Mit zwei Buden zum Heimdreier konnte sich der TSV Stulln gegen den angereisten TV Nabburg vor 100 Zuschauern belohnen. In der 22. Minute netzte Fabian Schieber für den TSV ein, der Treffer von Dominik Linsmeier in der Nachspielzeit (90.+2.) besiegelte die Maximalausbeute am 25. Spieltag. Schiedsrichter: Lucio Lobinger, Anna-Lena Meier, Fabian Fischer







Zwar kamen die punktgleichen TSV Nittenau und der SV Diendorf vor 200 Besuchern nicht über ein 1:1-Remis hinaus, dennoch haben beide Teams nun den Klassenerhalt in der Tasche. Alexander Kleierl gelang in der elften Minute der Führungstreffer für die Gäste, doch Lukas Ernst sicherte mit dem Ausgleichstor in der 67. Minute den Punkt für den TSV Nittenau. Schiedsrichter: Nicholas Hammer, Leon Fröhlich, Xaver Bücherl







Absteiger SG Pertolzhofen/Niedermurach konnte sich zu Gast beim TSV Dieterskirchen, der damit gerettet ist, nicht durchsetzen. In der 24. Minute gingen die Gastgeber vor 110 Schaulustigen durch Lukas Schmirler in Front, Florian Weingärtner erhöhte in der 32. Minute und noch in der ersten Halbzeit erzielte Lukas Schmirler (43.) das 3:0, was dem TSV den Heimdreier einbrachte. Schiedsrichter: Stefan Grau, Sebastian Hutzler, Franz Bucher







Die SG Silbersee 08 musste sich am Sonntag auf heimischem Terrain vor 110 Zuschauern gegen den SC Katzdorf geschlagen geben. Bereits in der dritten Minute erzielte Tobias Schmid den ersten Treffer für die Gäste, Tobias Baierl erhöhte in der siebten Minute. Einen Anschlusstreffer konnte Daniel Dlubal zwar noch in der 55. Minute erzielen, doch mehr Chancen konnten die Hausherren nicht verwerten. In der 78. Minute sah Christian Pregler die Ampelkarte (SG Silbersee 08). Schiedsrichter: Andreas Weismeier, Marius Lorenz, Elias Maier







Der FC OVI-Teunz überzeugte vor 150 Schaulustigen daheim. Zu Gast war Aufstiegs-Relegant SV Kemnath a.B., der in der 13. Minute durch Gabriel Luber in Führung ging, doch Daniel Augustin gelang in der 35. Minute der Ausgleich. Nach 59 Minuten Spielzeit schob Manuel Löffelmann zum entscheidenden Heimdreier. Schiedsrichter: Wilhelm Hirsch, Bastian Pfanzelt, Tristan Richter