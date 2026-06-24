Quartett für den Aufstieg?! Vier junge Spieler, vier unterschiedliche Geschichten – und ein gemeinsames Ziel: Mit einem ambitionierten Quartett geht der VfL Meiningen 04 die neue Saison an. von André Hofmann · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Lennard Grahmann wechselt aus Großbardorf nach Meiningen. – Foto: © Sven Trautwein

Der Tabellenzweite der Landesklasse 3 nutzt die Sommerpause, um seinen Kader gezielt zu verstärken. Dabei setzen die Theaterstädter auf Spieler, die trotz ihres jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen gesammelt haben und nun den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung gehen wollen.

Ein Name dürfte Fußballkennern aus der Region dabei besonders ins Auge fallen: Lennard Grahmann kehrt nach Stationen in Walldorf und Großbardorf zurück ins Meininger Stadtgebiet. Der 20-jährige Spielmacher galt schon früh als eines der vielversprechenden Talente seines Jahrgangs. Bereits mit 17 Jahren sammelte er erste Einsatzminuten in der Landesklasse, ehe ihm beim SV Walldorf der Durchbruch im Männerbereich gelang. 14 Tore in 27 Spielen machten auch höherklassige Vereine auf ihn aufmerksam. Der Wechsel zum TSV Großbardorf brachte Grahmann zwar den Aufstieg in die Landesliga Nordwest ein, doch die erhoffte Spielzeit blieb aus. Nun folgt der Neustart beim VfL. „Nach einem schwierigen Jahr, in dem ich wenig Spielzeit und viele Ausfälle hatte, möchte ich wieder regelmäßig auf dem Platz stehen“, sagt Grahmann. Die Entscheidung für Meiningen fiel ihm dabei leicht. „Ich sehe großes Potenzial in der Mannschaft, im Verein und im gesamten Umfeld. Außerdem spiele ich hier wieder mit guten Freunden zusammen.“ Dass der Offensivspieler nicht nur gekommen ist, um mitzuspielen, macht er ebenfalls deutlich: „Mit den Gegebenheiten ist für mich klar, dass ich mit der Mannschaft nächstes Jahr aufsteigen will und selbst eine prägende Rolle in der Landesklasse 3 spielen möchte.“

Richter & Döll als junge Wilde - Schöbel neuer Rückhalt mit Wurzeln in der Region Mit Luis Richter schlägt ein weiterer Spieler aus Walldorf seine Zelte künftig in der Kreisstadt auf. Der 19-Jährige gehörte in den vergangenen beiden Spielzeiten zu den festen Größen beim Nachbarn und wagt nun den nächsten Schritt. Trotz seines jungen Alters bringt Richter bereits viel Erfahrung aus dem Männerbereich mit und erweitert die Optionen im Meininger Kader. Für zusätzliche Durchschlagskraft in der Offensive soll Lennox Döll sorgen. Der Angreifer kommt vom FC Steinbach-Hallenberg und hat sich dort in den vergangenen Jahren zu einem der auffälligsten Offensivspieler der Region entwickelt. Seine Bilanz kann sich sehen lassen: 29 Tore und 15 Vorlagen in 51 Pflichtspielen sprechen eine deutliche Sprache. Ob als Vollstrecker oder Vorbereiter – Döll war regelmäßig an Toren beteiligt und soll diese Qualitäten nun auch im Trikot des VfL einbringen.