Quartett für den Aufstieg?!

Der Tabellenzweite der Landesklasse 3 nutzt die Sommerpause, um seinen Kader gezielt zu verstärken. Dabei setzen die Theaterstädter auf Spieler, die trotz ihres jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen gesammelt haben und nun den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung gehen wollen.
Ein Name dürfte Fußballkennern aus der Region dabei besonders ins Auge fallen: Lennard Grahmann kehrt nach Stationen in Walldorf und Großbardorf zurück ins Meininger Stadtgebiet. Der 20-jährige Spielmacher galt schon früh als eines der vielversprechenden Talente seines Jahrgangs. Bereits mit 17 Jahren sammelte er erste Einsatzminuten in der Landesklasse, ehe ihm beim SV Walldorf der Durchbruch im Männerbereich gelang. 14 Tore in 27 Spielen machten auch höherklassige Vereine auf ihn aufmerksam.
Der Wechsel zum TSV Großbardorf brachte Grahmann zwar den Aufstieg in die Landesliga Nordwest ein, doch die erhoffte Spielzeit blieb aus. Nun folgt der Neustart beim VfL. „Nach einem schwierigen Jahr, in dem ich wenig Spielzeit und viele Ausfälle hatte, möchte ich wieder regelmäßig auf dem Platz stehen“, sagt Grahmann. Die Entscheidung für Meiningen fiel ihm dabei leicht. „Ich sehe großes Potenzial in der Mannschaft, im Verein und im gesamten Umfeld. Außerdem spiele ich hier wieder mit guten Freunden zusammen.“ Dass der Offensivspieler nicht nur gekommen ist, um mitzuspielen, macht er ebenfalls deutlich: „Mit den Gegebenheiten ist für mich klar, dass ich mit der Mannschaft nächstes Jahr aufsteigen will und selbst eine prägende Rolle in der Landesklasse 3 spielen möchte.“
Mit Luis Richter schlägt ein weiterer Spieler aus Walldorf seine Zelte künftig in der Kreisstadt auf. Der 19-Jährige gehörte in den vergangenen beiden Spielzeiten zu den festen Größen beim Nachbarn und wagt nun den nächsten Schritt. Trotz seines jungen Alters bringt Richter bereits viel Erfahrung aus dem Männerbereich mit und erweitert die Optionen im Meininger Kader.
Für zusätzliche Durchschlagskraft in der Offensive soll Lennox Döll sorgen. Der Angreifer kommt vom FC Steinbach-Hallenberg und hat sich dort in den vergangenen Jahren zu einem der auffälligsten Offensivspieler der Region entwickelt. Seine Bilanz kann sich sehen lassen: 29 Tore und 15 Vorlagen in 51 Pflichtspielen sprechen eine deutliche Sprache. Ob als Vollstrecker oder Vorbereiter – Döll war regelmäßig an Toren beteiligt und soll diese Qualitäten nun auch im Trikot des VfL einbringen.
Der vierte Neuzugang komplettiert das Paket auf einer Schlüsselposition. Mit Armin Schöbel wechselt ein Torhüter nach Meiningen, der trotz seiner erst 22 Jahre bereits einiges erlebt hat. Seine Ausbildung führte ihn von der SG Meiningen/Herpf/Helba über Schlotheim in den Nachwuchs des FSV Zwickau. Es folgten Stationen beim FC Oberlausitz Neugersdorf und beim Bischofswerdaer FV, ehe er zuletzt für den 1. FC Eichsfeld auflief. Dort sammelte Schöbel wertvolle Erfahrungen in der Thüringenliga und stand insgesamt 23-mal in Thüringens höchster Spielklasse zwischen den Pfosten. Parallel war er als Stammkeeper der zweiten Mannschaft in der Kreisoberliga gefragt. Mit dem Wechsel nach Meiningen schließt sich für den Schlussmann nun gewissermaßen ein Kreis: Zurück in Südthüringen möchte er seine Qualitäten künftig beim VfL einbringen.