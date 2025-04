Quartett bleibt beim ZFC

Auch Mittelfeldspieler Leon Schmökel hat seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr plus ein Jahr Option vorfristig verlängert. Ausschlaggebend war die, so Chef-Trainer Georg Martin Leopold, „sehr positive Gesamtentwicklung in den letzten Monaten, die eine weitere Leistungssteigerung erwarten lässt“.

Eine Schlüsselposition für die Zukunft konnte beim ZFC in dieser Woche besetzt werden: Torhüter Lukas Sedlak (25) hat seinen Vertrag bis zum 30.06.2027 verlängert. „Lukas war mit seinen konstant guten Leistungen der Rückhalt unseres Teams, in der Zukunft wollen wir gemeinsam sein Potential weiter ausschöpfen“, erklärt Torwarttrainer Roman Linke.

Bei den Leistungsträgern Jan Halasz (24) und David Pfeil (23) verlängerten sich die Verträge automatisch nach einer Anzahl an Pflichtspieleinsätzen um ein weiteres Jahr. „Alle vier Spieler haben mit ihrer Einstellung und den sportlichen Leistungen in der Saison 24/25 überzeugt, wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit in der kommenden Spielzeit“, so Chef-Trainer Georg-Martin Leopold.