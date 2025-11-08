– Foto: Michael Donau

Quantes Team will nach Bielefeld-Niederlage Wiedergutmachung betreiben Eintracht U17 fordert den FC St. Pauli heraus

Nach der jüngsten Niederlage gegen Arminia Bielefeld will die U17 von Eintracht-Trainer Niels Quante am Samstag (14.30 Uhr, NLZ) ein anderes Gesicht zeigen. „Die erste Halbzeit in Bielefeld haben wir jetzt im Verlauf der Woche aufgearbeitet, da haben wir einige Aspekte vermissen lassen, die gegen keinen Gegner in der DFB-Nachwuchsliga fehlen dürfen“, erklärte Quante, der mit der Moral seines Teams nach der Pause zufrieden war.

Mit dem FC St. Pauli wartet nun ein direkter Tabellennachbar auf die Eintracht. Die Kiezkicker liegen drei Punkte vor Braunschweig, verloren zuletzt aber mit 1:3 in Hannover. Das Hinspiel Ende August ging mit 1:3 an die Hamburger – ein Ergebnis, das Quante nicht vergessen hat. „Da haben wir Nachholbedarf“, betont der Trainer. Heute, 14:30 Uhr Eintracht Braunschweig E. Braunsch. FC St. Pauli St. Pauli 14:30 PUSH