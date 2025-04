"Qualitativ zu stark": Weidens Coach Cayan Zenk tippt den 21. Spieltag

Cayan Zenk hat den FC Teutonia Weiden erst wenige Tage vor Rückrundenstart übernommen. Der 41-Jährige hatte zuletzt den SC Sparta Bardenberg in der Kreisliga B1 Aachen und FC Sparta Würselen (Kreisliga C1 Aachen) trainiert und dann den Sprung in die Mittelrheinliga gewagt. Nach turbulenten Wochen und zum Teil deutlichen Niederlagen gelang der Elf um Kapitän Meik Kühnel am vergangenen Sonntag der erste Liga-Sieg im Jahr 2025. Für uns tippt Zenk den 21. Spieltag der Mittelrheinliga.



FC Wegberg-Beeck - FV Bonn-Endenich

Obwohl Bonn-Endenich den ersten Sieg im Jahr 2025 am vergangenen Wochenende geholt hat, tippe ich auf Wegberg-Beeck, da sie qualitativ zu stark sind und sich oben festsetzen wollen.

⚽ mein Tipp: 3:1