»Qualitätsspieler«: Plattling holt Mittelstürmer Der 26-Jährige Clirim Ndrecaj soll beim Bezirksligisten für die notwendigen Tore sorgen von Thomas Seidl · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Clirim Ndrecaj soll die Offensivproblem der SpVgg Plattling beheben – Foto: FC Aiterhofen

Die SpVgg Plattling kann eine weitere Neuverpflichtung vermelden: Clirim Ndrecaj wechselt vom FC Aiterhofen-Geltolfing an die Rennbahn. Der 26-Jährige war beim A-Klassisten seit Frühjahr 2025 Spielercoach, verlässt den Klub nun aber und greift beim Bezirksligisten an. Seine beste Zeit hatte der Torjäger beim SV Türk Gücü Straubing, für den er in der Kreisliga-Meistersaison 2023/24 beachtliche 32 Treffer erzielte. Für die Gäubodenstädter bestritt Ndrecaj auch insgesamt 60 Bezirksliga-Einsätze, bei denen er sich 15-mal in die Torschützenliste eintragen konnte.

"Ich habe ich mich entschieden, nach Plattling zu wechseln. Mich reizt die Herausforderung, in einer höheren Liga zu spielen und mich sportlich weiterzuentwickeln. Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, da ich in Aiterhofen viele schöne Momente erlebt habe. Ich bedanke mich beim Verein für das Vertrauen und die Möglichkeit, in den vergangenen eineinhalb Jahren als Trainer tätig zu sein, und wünsche dem FC Aiterhofen für die Zukunft nur das Beste", sagt Clirim Ndrecaj.







Plattling Coach Torsten Holm freut sich über die Verpflichtung: "Clirim ist ein Qualitätsspieler, der uns weiterbringen wird. Gerade im Angriff hat es bislang gehakt und wir erhoffen uns natürlich schon, dass unser Neuzugang das eine oder andere Tor machen wird." Der Ex-Profi sieht seinen Kader nun ordentlich aufgestellt: "Zwar werden uns Maxi Brandl und Dominik Dedaj leider noch längere Zeit ausfallen, aber durch die Nachverpflichtungen von Kaan Schaffrath, Lorent Dobruna und Clirim Ndrecaj sieht es nun wieder wesentlich besser aus. Ein dickes Lob an unsere Verantwortlichen, die nochmal alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, damit personell nachgebessert werden konnte."





Kurzfristig bleibt die Lage allerdings weiter angespannt. Ob Neuzugang Ndrecaj bereits am Samstag beim Auswärtsspiel in Grafenau mitwirken kann, ist noch offen. Zudem weilen Schlüsselspieler wie Kushtrim Mazreku und Alexandru Ciucur im Urlaub, in dem sich auch der reaktivierte "Oldie" Michael Steiger verabschiedet hat. Verletzungsbedingt sind neben den Dauerpatienten auch Luis Grill, Samuel Gwinner und Lukas Steininger aktuell keine Optionen. Zumindest Spielgestalter Jan Karabas kehrt am Freitag aus dem Urlaub zurück. "Es wird noch ein paar Wochen dauern, bis wir unseren Kader hoffentlich dann einigermaßen komplett beisammen haben. Bis dahin wollen wir versuchen, möglichst viele Punkte einzuspielen. In Grafenau wird es bei einer erfahrenen und gestandenen Bezirksliga-Truppe jedoch alles andere als einfach", weiß Holm.