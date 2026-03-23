"Qualitätsmerkmal": Elsdorf bezwingt TSV Düren, Kellerkinder punkten

JSG Erft - Alemannia Lendersdorf

So stand für den Übungsleiter "effektiv eigentlich nur ein Auswechselspieler" zur Verfügung. Die anderen Spieler waren entweder lange aus dem Rhythmus oder verletzt. Dennoch stand bei den Gästen eine schlagkräftige erste Elf auf dem Platz, die sich um ein Haar auch schon für den aktiven Auftakt belohnen konnte, Thomas Betzer traf aber nur den Querbalken (6.). Stattdessen stach die JSG mit der ersten großen Tormöglichkeit zu. Ein Abschluss von Knipser Luke Bungart wurde unglücklich von Tim Greven ins eigene Tor gelenkt - 1:0 (14.).

Die idealen Vorzeichen standen nicht auf der Seite der Lendersdorfer. Die Rot-Weißen konnten nämlich nur mit einem Rumpfkader zum Aufsteiger anreisen. "Das soll wirklich nicht als Ausrede gelten, weil es andere in der Saison auch trifft und uns jetzt erstmalig in dieser Form", erläutert Lendersdorfs Cheftrainer Christopher Kall.

Während Erft also weiter den Vorsprung nach unten bewahrt, erleidet Lendersdorf einen Rückschlag im Rennen um Platz zwei. Und die Aufgaben werden in den kommenden Wochen nicht gerade leichter. Es stehen die Kracher gegen den Tabellenzweiten Hilal-Maroc Bergheim (29. März) und gegen den SC Elsdorf (12. April) an: "Das ist jetzt gerade die Phase, die wir als Mannschaft überstehen müssen. Wir werden aber sowohl gegen Hilal, als auch gegen Elsdorf alles reinwerfen, um die bestmögliche Punkteausbeute zu holen."

Nach einem Konter in der Schlussphase fällte Lendersdorfs Schlussmann Philip Kabil wohl den Erfter Luc-Seal Roggendorf im Strafraum. Den folgenden Strafstoß verwandelte Bungart zu seinem Doppelpack (82.). Ein spätes Comeback wollte Lendersdorf nicht gelingen, wodurch die JSG drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg einfährt. Für Kall fehlte seinem Team einfach die Durchschlagskraft: "In Summe war es einfach alles zu ungefährlich und das hat Erft dann nicht vor Probleme gestellt. Vom Gefühl hätten wir noch zwei Stunden spielen können, aber hätten an diesem Tag einfach kein Tor geschossen."

Der Führungstreffer spielte Erft natürlich in die Karten. Besonders nach dem Seitenwechsel zog sich der Aufsteiger kompakt in die eigene Ordnung zurück und lauerte in erster Linie auf Umschaltsituationen. Nachdem Ben Bungart in der 67. Spielminute auch noch die Ampelkarte sah, versuchte Lendersdorf zunehmend mit der Brechstange den gegnerischen Abwehrriegel zu knacken, doch ohne Erfolg.

SC Elsdorf - TSV Düren

Auf dem Weg zur souveränen Meisterschaft muss der TSV Düren nicht mehr allzu viele Hürden überspringen. Die Auswärtsfahrt zum SC Elsdorf stellte allerdings eindrucksvoll unter Beweis, dass nicht immer und alles schlafwandlerisch von der Hand gehen kann. Nachdem Nullacht auch mit zwei gefährlichen Abschlüssen besser in die Partie kam, deutete nach dem Platzverweis von Elsdorf-Keeper Jonas Ruppert zunächst aber fast alles auf die Dürener. Der junge Schlussmann kam kurz vor der Strafraumgrenze zu spät und legte seinen Gegenspieler als letzter Mann (17.).

"Das war ein brutaler Schock", erinnerte sich Elsdorfs Coach Dustin Tesch an den Moment des Platzverweises zurück. "Da schießen einem natürlich tausend Gedanken durch den Kopf. Wir hatten uns sehr, sehr viel vorgenommen und haben die ersten 15 Minuten schon dominiert, mit und gegen den Ball."

Daraufhin war es wenig überraschend ein anderes Spiel, der TSV hatte nun deutlich mehr Feldvorteile, Elsdorf war darauf bedacht, sicher in der Defensive zu stehen. Dieser erzwungene Ansatz sollte fruchten. Die Hausherren blieben standhaft und setzten nach dem Seitenwechsel auch noch entscheidende Nadelstiche. Mohamed Dahas wurde zweimal mit langen Bällen auf die Reise geschickt und traf jeweils gekonnt ins Eck (51., 61.). Gegen den kurz benommenen Favoriten legte Luca Gruttmann direkt darauf sogar das 3:0 nach (62.). Ganz ohne Kopfschmerzen brachte Elsdorf die Führung aber nicht über die Zeit. Top-Torjäger Tugay Temel verbuchte seinen 24. Saisontreffer und brachte den TSV noch einmal heran (65.). Daraufhin hielt der Abwehr der Elsdorfer aber wieder stand. Daniel Dogans Treffer zum 4:1 war somit auch schon so etwas wie die Vorentscheidung (78.). Der erneute Anschluss von Emin Eren kam zu spät (88.).

"Und ich muss ehrlich sagen, wir haben das Spiel am Ende hochverdient gewonnen", resümiert Tesch. "Klar hatte der TSV dann auch viel Ballbesitz und wir haben uns auch gerade die letzte Viertelstunde dann auch hinten reingestellt. Aber wenn man gegen einen Tabellenführer in Unterzahl acht oder neun klare Torchancen hat und vier Tore schießt, dann ist das ein absolutes Qualitätsmerkmal."



SC 08 Elsdorf – SG Türkischer SV Düren 4:2

SC 08 Elsdorf: Jonas Ruppert, Mark Schiffer, Johannes Wenning, Mohamed Redjeb, Marcus Weber (21. Lennard Hövel), Niklas Kühnapfel (74. Evangelos Skraparas), Daniel Dogan, Paul Reichelt, Elias Römers, Luca Gruttmann (89. Charalampos Amanatidis), Mohamed Dahas (82. Moritz Perschmann) - Co-Trainer: Julian Rahn - Trainer: Dustin Tesch

SG Türkischer SV Düren: Kaan Gökcesin, Daniel Bleja, Yasin Taha Kalyoncuoglu (54. Joel Saengersdorf), Jawad Karnib, Mahmut Temür (79. Moussa Karnib), Alexandru Engels (84. Emin Eren), Semih Celik, Luca-Sebastian Kuschneruk, Yasin Isildak, Tugay Temel, Jordi Ndombaxi (71. Tayfun Pektürk) - Trainer: Yunus Kocak

Schiedsrichter: Andrey Stadnichuk (Merkstein) - Zuschauer: 169

Tore: 1:0 Mohamed Dahas (51.), 2:0 Mohamed Dahas (61.), 3:0 Luca Gruttmann (62.), 3:1 Tugay Temel (65.), 4:1 Daniel Dogan (78.), 4:2 Emin Eren (88.)

Rot: Jonas Ruppert (17./SC 08 Elsdorf/Notbremse)

SSV Rot-Weiß Ahrem - Viktoria Birkesdorf