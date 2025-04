„Qualität, solche Spiele zu gewinnen“ – Polling feiert Arbeitssieg gegen Aying/Helfendorf

Im Verfolgerduell mit der Spielgemeinschaft verschaffte die rote Karte für den Ayinger Jakob Lechner dem Team von Trainer Maximilian Jochner einen wichtigen Vorteil. Für den Spielmacher der Gastgeber war in der 40. Minute frühzeitig Schluss, weil er sich zu einer Tätlichkeit gegen Sebastian Gößl hatte hinreißen lassen. „Das hat uns in die Karten gespielt“, räumte Jochner ein. Als beide Spieler am Boden lagen, verhedderte sich Lechner in den Füßen des Pollinger Innenverteidigers und versuchte sich dann mit einem Tritt zu befreien. Obwohl es am Platzverweis nichts zu diskutieren gab, bemerkte Jochner, dass sich sein Abwehrspieler „auch clever verhalten hat“. Der Routinier erwies sich abermals als unheimlich wichtig für das gesamte Team. „Spielt er gut, spielt auch die ganze Mannschaft gut“, lobte ihn sein Coach.

Allerdings war Jochner mit dem Auftreten seiner Kicker in der ersten Hälfte überhaupt nicht einverstanden. Bis zum Platzverweis für Lechner dominierten die Hausherren das Geschehen. „Wir haben überhaupt nicht richtig stattgefunden“, kritisierte Jochner seine Kicker. Er wies aber auch darauf hin, „dass es eine Qualität ist, dass wir auch solche Spiele gewinnen“. Der Coach vermisste auf dem großen Ayinger Spielfeld die nötige Aggressivität seiner Elf. Erst in Überzahl nahmen die Pollinger wieder am Spiel teil.