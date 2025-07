Qualität ohne Ende - Bilmez kommt nach Wunstorf

Vom VfV Hildesheim kommt Rezzan Bilmez zum 1. FC Wunstorf. Der 29-Jährige konnte schon Regionalliga-Erfahrung für den BSV Rehden und Hildesheim zu Corona-Zeiten sammeln und stand dort zehn Mal auf dem Feld, wobei er ein Mal traf. Weiter ging es für den Linksfuß dann beim SV Newroz Hildesheim, mit denen Bilmez aus der Bezirksliga in die Landesliga aufstieg.

In der abgelaufenen Saison war der Offensivmann, der am liebsten hinter den Stürmern spielt, ein absoluter Unterschiedspieler bei Newroz Hildesheim in der Landesliga und traf in 17 Spielen 13 Mal. In der Rückrunde lief Bilmez dann für den VfV Hildesheim in der Domstadt auf und stand dort 16 Mal auf dem Feld. Dabei traf er zwei Mal und legte zwei weitere Treffer vor, stand jedoch nur sieben Mal in der ersten Elf.