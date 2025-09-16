Qualität entscheidet Spitzenspiel

Trotz der 0:3-Niederlage gegen den Tabellenführer war die Elf von Dirk Wagner der erwartet schwere Gegner.
Auch wenn die Victoria aus St. Wendel mehr Spielanteile besaß, so hatte der Tabellenführer vor allem im ersten Spielabschnitt seine liebe Mühe. Sotzweiler hingegen stand tief und versuchte immer wieder kleine Nadelstiche zu setzen. Praktisch aus dem Nichts heraus traf Daniel Wolf mit der "Picke"zur 1:0-Führung für die Hausherren.
Zu Beginn der zweiten Halbzeit passierte zunächst nicht viel. Erst nach rund einer Stunde Spielzeit, war es eine Flanke von Luca Schmidt, die mit Benjamin Sorg den richtigen Abnehmer fand. Doch auch nach dem 2:0 blieb Sotzweiler immer wieder gefährlich und scheiterte gleich dreimal am Aluminium. Erst als Luca Schmidt auf 3:0 erhöhte war die Entscheidung gefallen.
Jochen Meiser, Trainer der Victoria nach dem Spiel:" Vor allem im ersten Abschnitt waren wir im Spiel nach vorne zu unsauber. Sotzweiler war der erwartet schwere Gegner und hatte bei den Aluminiumtreffern Pech. Alles in Allem geht unser Sieg aber in Ordnung."
Dirk Wagner, Trainer des TSV Sotzweiler: "Natürlich bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden. Schade, dass wir in der zweiten Halbzeit mit den Aluminiumtreffern das Pech auf unsere Seite hatten. Das Fehlen von Tizian Massing, Christan Scheid und Julian Linnenbach konnten wir nicht kompensieren. Unser heutiger Gegner ist in der Breite besser aufgestellt und besitzt auch die besseren Einzelspieler. Auch wenn der Sieg der Victoria in Ordnung geht, haben meine Jungs gut dagegen gehalten."