Qualität entscheidet Spitzenspiel

Auch wenn die Victoria aus St. Wendel mehr Spielanteile besaß, so hatte der Tabellenführer vor allem im ersten Spielabschnitt seine liebe Mühe. Sotzweiler hingegen stand tief und versuchte immer wieder kleine Nadelstiche zu setzen. Praktisch aus dem Nichts heraus traf Daniel Wolf mit der "Picke"zur 1:0-Führung für die Hausherren.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit passierte zunächst nicht viel. Erst nach rund einer Stunde Spielzeit, war es eine Flanke von Luca Schmidt, die mit Benjamin Sorg den richtigen Abnehmer fand. Doch auch nach dem 2:0 blieb Sotzweiler immer wieder gefährlich und scheiterte gleich dreimal am Aluminium. Erst als Luca Schmidt auf 3:0 erhöhte war die Entscheidung gefallen.