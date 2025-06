Qualität des SV Kölschhausen setzt sich am Ende durch

Wetzlar. Aller guten Dinge sind drei. Nach zwei gescheiterten Anläufen als Vize-Meister in der Relegation – beide Male gegen Münchholzhausen/Dutenhofen II – hat der SV Kölschhausen in der abgelaufenen Saison den Titel in der Fußball-B-Liga Wetzlar errungen und steigt damit in die A-Liga auf. Das wurde bereits ausgiebig gefeiert, unter anderem mit einer Paella-Party, zu der Trainer Antonio Noriega eingeladen hatte.