Qualifikationsrunde ausgelost, Spielpläne kommen nächste Woche Der Fußballbezirk Nordschwarzwald ist sehr schnell und schafft Klarheit für die Vereine. von red/pm · Heute, 19:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Fußballbezirk

Die Paarungen der Qualifikationsrunde des Bezirkspokals Nordschwarzwald stehen fest.



"Wie bereits in der Einladung zum Staffeltag angekündigt und vorab informiert, haben wir die Auslosung des Bezirkspokals in diesem Jahr bereits vor dem Staffeltag durchgeführt und per Video dokumentiert. Die Auslosung fand heute Morgen statt. Dadurch können wir den Staffeltag entspannter und ohne Zeitdruck durchführen – auch mit Blick darauf, dass am Abend ein interessantes WM-Spiel stattfindet, das sicherlich viele von euch verfolgen möchten", sagt Martin Stede. Da die Auslosung per Video aufgezeichnet wurde, besteht selbstverständlich die Möglichkeit, diese einzusehen. "Sollte jemand Interesse an der vollständigen Videoaufzeichnung haben, könnt ihr euch gerne direkt mit mir in Verbindung setzen. Ich lasse euch das Video dann gerne persönlich zukommen." Die Aufzeichnung wurde bewusst nicht geschnitten und dauert im Original etwas mehr als eine Stunde.

Der Wettbewerb beginnt am Mittwoch, 12. August, mit der Qualifikationsrunde in beiden Gruppen. Nach der Qualifikationsrunde folgt die 1. Pokalrunde, in der in beiden Gruppen jeweils noch 32 Mannschaften vertreten sind. Diese Runde findet am Sonntag, 16. August, statt. Anschließend wird bereits die 2. Pokalrunde am Donnerstag, 3. September ausgetragen. Sowohl die Qualifikationsrunde als auch die erste und zweite Pokalrunde wurden bereits vollständig ausgelost. Somit steht bereits fest, welche Mannschaften – bei entsprechendem Weiterkommen – in den jeweiligen Runden aufeinandertreffen.