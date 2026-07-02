Qualifikationsrunde ausgelost, Spielpläne kommen nächste Woche

Die Paarungen der Qualifikationsrunde des Bezirkspokals Nordschwarzwald stehen fest.
"Wie bereits in der Einladung zum Staffeltag angekündigt und vorab informiert, haben wir die Auslosung des Bezirkspokals in diesem Jahr bereits vor dem Staffeltag durchgeführt und per Video dokumentiert. Die Auslosung fand heute Morgen statt. Dadurch können wir den Staffeltag entspannter und ohne Zeitdruck durchführen – auch mit Blick darauf, dass am Abend ein interessantes WM-Spiel stattfindet, das sicherlich viele von euch verfolgen möchten", sagt Martin Stede.
Da die Auslosung per Video aufgezeichnet wurde, besteht selbstverständlich die Möglichkeit, diese einzusehen. "Sollte jemand Interesse an der vollständigen Videoaufzeichnung haben, könnt ihr euch gerne direkt mit mir in Verbindung setzen. Ich lasse euch das Video dann gerne persönlich zukommen." Die Aufzeichnung wurde bewusst nicht geschnitten und dauert im Original etwas mehr als eine Stunde.
Der Wettbewerb beginnt am Mittwoch, 12. August, mit der Qualifikationsrunde in beiden Gruppen. Nach der Qualifikationsrunde folgt die 1. Pokalrunde, in der in beiden Gruppen jeweils noch 32 Mannschaften vertreten sind. Diese Runde findet am Sonntag, 16. August, statt. Anschließend wird bereits die 2. Pokalrunde am Donnerstag, 3. September ausgetragen.
Sowohl die Qualifikationsrunde als auch die erste und zweite Pokalrunde wurden bereits vollständig ausgelost. Somit steht bereits fest, welche Mannschaften – bei entsprechendem Weiterkommen – in den jeweiligen Runden aufeinandertreffen.
Folgende Hinweise sind zu beachten: Spielverlegungen können grundsätzlich nur innerhalb eines Spieltags genehmigt werden, sofern sich beide Vereine einig sind. Das bedeutet beispielsweise eine Verlegung von Mittwoch auf Donnerstag oder umgekehrt sowie von Samstag auf Sonntag oder umgekehrt. Verlegungen über mehrere Tage oder gar Wochen hinweg können leider nicht genehmigt werden. Änderungen der Anstoßzeit sind selbstverständlich möglich, sofern beide Vereine damit einverstanden sind.
Ein weiterer Hinweis: "Die Spielpläne für die Meisterschaftsrunden befinden sich derzeit noch in der finalen Bearbeitung. Ich gehe davon aus, dass diese Anfang der kommenden Woche – voraussichtlich am Montag oder Dienstag – veröffentlicht und anschließend an euch versendet werden. Ich bitte euch hierfür noch um ein wenig Geduld."