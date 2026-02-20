Qualifikation Sparda-Bank Integrations-Cup – 32.300 Euro Prämie

Sparda Bank Integrations Cup - Qualifikation. – Foto: KFV Holstein

Der Sparda-Bank Integrations-Cup ist einer der traditionsreichsten sozialen Fußballwettbewerbe im Schleswig-Holsteinischen Fußballverband (SHFV). Die Sparda-Bank Hamburg, Premiumpartner des Wettbewerbs, würdigt Vereine, die sich in besonderer Weise für Integration in ihren Mannschaften und im Verein engagieren. Seit seiner Gründung im Jahr 2008 wird der Wettbewerb gemeinsam mit dem Premiumpartner Sparda-Bank Hamburg durchgeführt.

Es ist eine Wertschätzung des Amateurfußballs, der durch die Integration von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Sprache und sozialer Hintergründe viele Völker und Kulturen zusammenbringt. Das wird von der Sparda-Bank honoriert: In der Qualifikation und im Landesfinale gibt es knapp 32.300 Euro an Prämien, die an die teilnehmenden Herren- und Frauenteams ausgelobt werden.

Bei den Herren gibt es ein Qualifikationsturnier für das Landesfinale. So steht der 21. Februar 2026 in Schönberg ganz im Zeichen des Sparda-Bank Integrations-Cups. Dann nämlich entscheidet sich im Qualifikationsturnier der Herren auf dem Hallenparkett, wer ins Landesfinale am 21. Juni in Malente auf dem Großfeld einzieht.

Modus und Austragungsort

In zwei Gruppen werden ab 9 Uhr insgesamt sechs Finalteilnehmer gesucht. Zwölf Teams gehen in der Sporthalle Schönberg (Friedhofsweg 6, 24217 Schönberg) an den Start. Spannung ist garantiert, winken doch im Finalturnier attraktive Prämien. Gespielt wird jeweils zwölf Minuten nach Futsal-Regeln.

Die drei besten Mannschaften jeder Gruppe erhalten ein Ticket für das Landesfinale. Die Teams auf den Plätzen vier bis sechs in beiden Gruppen dürfen sich über 500 Euro für die Mannschaftskasse freuen. Der Eintritt für die Spiele in der Sporthalle an der Gemeinschaftsschule Probstei ist kostenfrei.

Gruppe A (ab 9 Uhr)

Rendsburger TSV (Kreisklasse A)

SV Heringsdorf (Kreisklasse B)

TSV 05 Neumünster (Kreisklasse A)

TSV Friedrichsberg-Busdorf II (Kreisliga)

TuS Gaarden (Kreisklasse A)

VfL Vorwerk II (Kreisklasse C)

Gruppe B (ab 13 Uhr)