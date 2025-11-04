Quali-Modus: Jugendfußballer im Kreis Alzey-Worms spüren Akzeptanz Seit dieser Saison sind im Jugendfußball der Meisterschaft Qualifikationen vorgeschaltet +++ Kaum Kritik aus dem Alzey-Wormser Raum

Alzey-Worms. Der SC Birkenfeld hat die Jugendleitungen im Südwestdeutschen Fußballverband vor eine Herkules-Aufgabe gestellt. Nachdem der Verbandstag seinen Antrag verabschiedet hatte, dass Meisterschaftsspielen der E- bis C-Jugend Qualifikations-Wettbewerbe vorgeschaltet sein müssen, stampften zehn Kreise mehr oder weniger unterschiedliche Lösungen aus dem Boden. Vor allem im Fokus: Die an Mannschaften starke E-Jugend. Im Kreis Mainz-Bingen löste die Reform großen Ärger aus. Im Kreis Alzey-Worms hingegen ist es ruhig geblieben.

Liegt es womöglich an den Konzepten? Oder daran, dass die Leistungsstruktur etwas ausgeglichener ist als im Nachbarkreis. Oder einfach nur daran, dass die Vereine einsichtiger sind und erkennen, dass der Birkenfelder Auftrag in der Qualifikation für große Leistungsunterschiede sorgt, dafür die Kreisliga und die Kreisklassen dann ausgeglichener besetzt sind? Niklas Lippold, der junge Jugendleiter im Kreis Alzey-Worms, führt obendrein das Argument ins Feld, dass Neuerungen erfahrungsgemäß anfangs immer auf Gegenwind stoßen.

Grundsätzlich aber sei die Reform gerade für den Kreis Alzey-Worms eine gute Sache, weil sie ein außergewöhnliches Problem löst, erläutert der Monsheimer in einem Beitrag der VRM.