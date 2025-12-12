Quali in Maxhütte: Kareth, Cham & Co wollen zur Bezirksmeisterschaft

Wie üblich bestreiten die Mannschaften aus der Bayernliga, Landesliga und Bezirksoberliga eine eigene Qualifikationsrunde. Dabei werden pro Altersklasse jeweils drei Teilnehmer für die Bezirksmeisterschaft ermittelt. Das Teilnehmerfeld fürs Bezirksfinale ergänzen die Kreismeister der Spielkreise Regensburg, Amberg/Weiden und Cham/Schwandorf sowie der ausrichtende Verein.



Gespielt wird bei der Quali-Runde in zwei Gruppen im Modus jeder gegen jeden. Die Gruppenersten und der bessere Gruppenzweite erreichen die Endrunde. Den Startschuss geben die U19- und U17-Junioren, die am Samstag bzw. Sonntag in Maxhütte-Haidhof ums Weiterkommen kämpfen. Auf dem Papier haben die Teams aus der Landesliga die Favoritenrolle inne. Bei den A-Junioren sind das der TSV Kareth-Lappersdorf und der SV Raigering. Bei der „B“ stellen ebenfalls Kareth und Raigering Landesliga-Teams, hinzu kommt der ASV Cham. Unter anderem die SpVgg SV Weiden und der SV Schwandorf-Ettmannsdorf verzichten auf eine Teilnahme.





U19-Junioren (Samstag, 13. Dezember in Maxhütte-Haidhof)



Gruppe A (ab 10 Uhr): TSV Kareth-Lappersdorf (Landesliga), SG Hahnbach, Freier TuS Regensburg, SG SSV Jahn 1889 / Fortuna Regensburg, FC Weiden-Ost (alle Bezirksoberliga)



Gruppe B (ab 13.30 Uhr): SV Raigering (Landesliga), ASV Burglengenfeld, JFG Lamer Winkel, JFG 3 Schlösser Eck (alle Bezirksoberliga)



Zum ausführlichen Spielplan...





U17-Junioren (Sonntag, 14. Dezember in Maxhütte-Haidhof)



Gruppe A (ab 9.30 Uhr): SV Raigering (Landesliga), FC Amberg, JFG Schwarze Laber, SSV Jahn 1889 Regensburg, FC Weiden-Ost (alle Bezirksoberliga), JFG 3 Schlösser-Eck (Kreisliga)



Gruppe B (ab 14 Uhr): ASV Cham, TSV Kareth-Lappersdorf (beide Landesliga), JFG Donautal Bad Abbach, 1. FC Bad Kötzting, JFG Haidau, SC Regensburg (alle Bezirksoberliga)



Zum ausführlichen Spielplan...





Die U15 (3. Januar in Nittenau) und U13 (17. Januar in Vilseck) sind erst später mit der Bezirks-Quali an der Reihe. Als Ausrichter fungieren die JFG 3 Schlösser-Eck (U19 und U17), der TSV Nittenau (U15) und die JFG Obere Vils (U13). Sie richten in der jeweiligen Altersklasse immer Qualifikation und Bezirksmeisterschaft aus.



Die Termine für die Junioren-Bezirksmeisterschaften in der Oberpfalz: U19 am 10. Januar in Maxhütte-Haidhof, U17 am 10. Januar in Maxhütte-Haidhof, U15 am 24. Januar in Nittenau, U13 am 1. Februar in Vilseck und U11 am 15. März in Roding.