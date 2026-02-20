„Qual der Wahl“: Luxus-Sorgen beim SSV Merten vor Derby in Bornheim Mittelrheinliga-Restart: Der Aufsteiger SSV Bornheim empfängt zum Derby den SSV Merten von Andreas Santner · Heute, 07:58 Uhr · 0 Leser

Das Hinspiel entschied der SSV Merten bei der Mittelrheinliga-Eröffnung mit 3:0 für sich. – Foto: Boris Hempel

Acht Kilometer trennen die beiden Sportanlagen, eine kurze Fahrt von 14 Minuten über die Landstraße – am Sonntag (15:30 Uhr) ruht in der Nachbarschaft jedoch jede Höflichkeit. Wenn der SSV Bornheim zum Rückrundenauftakt den SSV Merten empfängt, ist alles bereitet für ein echtes Derby. Während der gastgebende Aufsteiger weiter Zähler für die Mission Klassenerhalt sammelt, schielt Merten mit nur einem Punkt Rückstand auf Rang zwei nach oben. Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit: Merten siegte im Eröffnungsspiel glatt mit 3:0, auch dank eines Sahnetags von Dreierpacker Bilal El Morabiti.

Osmaan: "Jetzt geht es darum zu punkten" Für den SSV Bornheim (Platz 11, 18 Punkte) ist das Derby der Startschuss in eine vorentscheidende Phase. Sportleiter Sharifo Osmaan macht keinen Hehl daraus, dass die Zeit des Testens vorbei ist. „Mit dem Spiel gegen den SSV Merten beginnt für uns die entscheidende Phase der Saison – Spiel eins von fünfzehn. Unser klares Ziel bleibt der Klassenerhalt. Wenn wir dieses große Ziel am Ende erreichen, wäre das für uns als Aufsteiger ein riesiger Erfolg“, so der 32-Jährige. Obwohl die Vorbereitungsergebnisse eher durchwachsen waren, sieht Osmaan sein Team auf dem richtigen Weg. „Fußballerisch haben wir in der Winterpause eine gute Entwicklung genommen. Die Ergebnisse in den Testspielen waren zwar durchwachsen, aber die Steigerung in vielen Bereichen war deutlich zu erkennen und stimmt uns positiv. Jetzt geht es allerdings nicht mehr um Entwicklung allein – jetzt geht es darum zu punkten“, fordert er. Dass Bornheim kein einfacher Pflaster für Favoriten ist, hat sich in der Liga herumgesprochen. Nicht umsonst sagt man laut Osmaan inzwischen, „dass man in der Provinzial Arena erstmal gegen uns bestehen muss.“

Merten hat die „Qual der Wahl“ Beim SSV Merten ist die Vorfreude auf den „Nervenkitzel“ riesig. Trainer Bünyamin Kilic brennt darauf, dass es wieder um Zählbares geht. „Tatsächlich wird es Zeit, dass es wieder losgeht. Wie immer ist es eine lange Phase ohne Pflichtspiel und ohne diesen besonderen Nervenkitzel. Genau das macht den Sport aus: Wir wollen um Punkte spielen und diese Emotionen spüren“, erklärt der 39-Jährige. Besonders erfreulich für die Gäste: Das Lazarett ist leer. Während man in der Hinrunde oft improvisieren musste, kann Kilic nun aus dem Vollen schöpfen – was jedoch auch Härtefälle bedeutet. „Es ist Fluch und Segen zugleich, denn wir müssen einigen Spielern mitteilen, dass sie es nicht in den 20er-Kader für Sonntag schaffen. Das sorgt natürlich für Unzufriedenheit, aber es unterstreicht das Leistungsprinzip im Sport“, stellt Kilic klar. Er sieht darin auch eine Lerneffekt für seine jungen Akteure: „Ein Stück weit bereiten wir damit gerade die jungen Spieler auf die Herausforderungen vor, die sie im Sport und im Leben erwarten. Ich werde am Sonntag vermutlich die Qual der Wahl haben und harte Entscheidungen treffen müssen – sowohl bei der Startelf als auch bei den fünf möglichen Einwechslungen.“