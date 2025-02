Qilirim Koshtanjeva: Vom Dribbler zum Leistungsträger

Fatum Ahmeti und Maximilian Stellmach – das sind die Namen, die sehr häufig zuerst fallen, wenn über den FC Kosova gesprochen wird. Doch den starken Landesligisten nur auf seine beiden Torjäger zu reduzieren, wäre unfair. Denn erstens sind die beiden Angreifer auch nur so torgefährlich, weil das Kollektiv funktioniert und für sie arbeitet. Und zweitens verfügt der Aufsteiger über weitere Ausnahmekönner. Zu ihnen zählt zweifellos Qilirim Koshtanjeva. Wer den 26 Jahre alten Flügelspieler in den vergangenen Monaten näher verfolgt hat, der sieht einen Sportler, der wohl wie kaum ein anderer im Aufgebot von Mohamed El Mimouni filigrane Technik mit harter Arbeit vereint.

„Er hatte seine Aktionen, ist nach Ballverlusten aber auch gerne einmal stehen geblieben“, blickt der Übungsleiter auf die Anfänge zurück. Weil sich Koshtanjeva zu häufig in Einzelaktionen verstrickte und die Arbeit gegen den Ball vernachlässigte, setzte der Coach seinen Schützling zwischenzeitlich sogar auf die Bank. Eine disziplinarische Maßnahme, die Wirkung zeigte. Denn Koshtanjeva hat seine Lektion längst gelernt. Unnütze Dribblings für die Galerie gehören der Vergangenheit an. Stattdessen arbeitet Koshtanjeva unermüdlich für das Team und an seiner Produktivität.

„15 Tore und 15 Vorlagen pro Saison sollten für einen Spieler mit seinen Qualitäten der Anspruch sein. Diesen Marken kommt er nun näher“, freut sich El Mimouni. Beim 1:0-Erfolg über den SC Kapellen war es Koshtanjeva am vorletzten Wochenende, der den spielentscheidenden Foulelfmeter herausholte. Und am vergangenen Freitag traf der Techniker beim SC Victoria Mennrath zunächst zum 1:1-Ausgleich (52.) und später noch zum 3:1-Endstand (83.).

Inzwischen steht der in Hagen geborene Deutsch-Kosovare bei jeweils sieben Toren und Assists. Mindestens genauso wichtig ist allerdings die Laufarbeit, die der Mann mit der Rückennummer 14 bei gegnerischem Ballbesitz verrichtet. „Was er auch gegen Mennrath wieder an Kilometern abgespult hat, war der Wahnsinn“, adelte El Mimouni seinen Schützling. Der ließ es nach dem Schlusspfiff in der Gästekabine mit seinen Teamkollegen so richtig krachen.

Ernst wird es für Koshtanjeva und Co dann am nächsten Sonntag wieder. Im Derby gegen die SG Unterrath soll zu Hause im dritten Saisonvergleich der erste Sieg her, mit dem dann auch der zweite Tabellenplatz gesichert wäre.