Qendrim Berbatovci wechselt zum TSV Rothwesten

Der TSV Rothwesten kann den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentieren: Qendrim Berbatovci schließt sich dem TSV an und verstärkt künftig die Defensive des TSV Rothwesten.

Mit Berbatovci gewinnt der TSV einen spielstarken Innenverteidiger, der neben seiner Defensivqualität insbesondere durch seine Ruhe am Ball und seinen strukturierten Spielaufbau überzeugt. Er bringt die Fähigkeit mit, Angriffe bereits aus der letzten Reihe einzuleiten und dem Spiel von hinten heraus Sicherheit sowie Kontrolle zu geben.

Mit seiner Erfahrung und seiner Spielweise soll er der Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen und gleichzeitig neue Impulse im Spielaufbau setzen. Besonders die Kombination aus Zweikampfstärke und spielerischer Qualität macht ihn zu einer wertvollen Verstärkung für den Kader.