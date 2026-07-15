Qemajl Beqiri wird neuer Trainer beim SC Maisach – Spieler schlugen ihn vor

Qemajl Beqiri. – Foto: Dieter Metzler

Nach dem Abstieg aus der Kreisliga hat der SC Maisach einen neuen Trainer gefunden. Mehrere Spieler kennen den 42-Jährigen aus gemeinsamen Stationen.

Mit dem Abstieg aus der Kreisliga endete beim SC Maisach auch das dreijährige Engagement von Trainer Thomas Stehle. Auf der Suche nach einem Nachfolger wurde der Verein schnell fündig: Nach zwei Gesprächen mit den beiden Abteilungsleitern Martin Deubzer und Florian Höfner war sich der SCM mit Qemajl Beqiri einig.

Nach dem Abstieg habe man sich mit allen Spielern zusammengesetzt und offen diskutiert, wohin die Reise nun gehen soll, berichtet Deubzer. Jeder habe sich äußern dürfen. Bei der Trainerfrage sei dabei unter anderem auch der Name Beqiri gefallen. Das kam nicht von ungefähr: Mehrere Maisacher Spieler kennen den 42-Jährigen aus gemeinsamen Stationen. Mit Michael Zach und Kelvin Gomez arbeitete Beqiri in Günzlhofen zusammen, Afdal Tomangbe und Josue Kabeya kennt er aus seiner Zeit in Oberweikertshofen.

Schon viele Stationen im Landkreis

Im Fußball-Landkreis ist Beqiri ohnehin kein Unbekannter. Beim TSV Fürstenfeldbruck West und beim VSST Günzlhofen war er bereits Spielertrainer, vor seiner eineinhalbjährigen Fußballpause trainierte er den SV Sulzemoos. Höherklassig schnürte der aus dem Kosovo stammende Beqiri unter anderem für den SC Fürstenfeldbruck, Aindling, Memmingen, Pipinsried und Oberweikertshofen die Fußballschuhe.

Ob er in Maisach auch als Spielertrainer auflaufen wird, lässt Beqiri offen. „Ich habe mich zwar in der fußballlosen Zeit fit gehalten, aber ich werde nur im Notfall selbst auflaufen“, sagt er. Seinen Spielerpass hat der 42-Jährige derzeit noch nicht beim SC Maisach.

„Mein Ziel ist es, mit der Mannschaft erfolgreich Fußball zu spielen“, sagt Beqiri. Diesen Erfolg macht er an einem Tabellenplatz unter den ersten vier fest. Den direkten Wiederaufstieg nennt der Verein dagegen nicht als Ziel. „Den direkten Aufstieg peilen wir nicht an“, sagt Deubzer. Auch er würde die Mannschaft am Saisonende aber gerne im oberen Tabellendrittel sehen. (Dieter Metzler)