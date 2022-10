Pyrotechnik ist kein Verbrechen…. …, sondern eigentlich eine Ordnungswidrigkeit.

Gewusel in der Fankurve. Es sind noch ein paar Minuten bis zum Anpfiff des Spiels und die Fans haben mehrere große Schwenkfahnen über ihre Köpfe gezogen. Darunter ist Bewegung, als würden Mäuse unter einem Tuch hin- und herflitzen. Ein Grinsen macht sich bei mir breit, denn ich weiß, was gleich passiert. Die Typen auf den Sitzschalen neben mir rätseln dagegen noch: “Warum legen die denn die Fahnen so komisch?” Ordner marschieren vor der Kurve auf. Einer schleppt einen Feuerlöscher, ein anderer buckelt einen Eimer voller Sand ran.

Die Fahnen werden wieder heruntergezogen und die Mannschaften betreten das Feld. Der Schiri pfeift die Partie an und kaum ist das Geräusch seines Arbeitsinstrumentes verhallt, knallt und zischt es plötzlich im weiten Rund. Gestalten mit Sturmmasken halten Bengalos in die Luft, während die Kurve die ersten Fangesänge brachial schmettert. Die Fahnen, die eben noch das Treiben verdeckt haben, werden nun ihrer eigentlichen Bestimmung zugeführt und durch die Luft geschwungen. Dumpfe Trommelschläge sorgen dafür, dass inmitten dieses Chaos die Ordnung der Gesänge bestehen bleibt. Dadurch hören sich tausende Kehlen nach einer an. Ein Gänsehautmoment. Ein Augenblick der puren Ekstase. Gestört wird dieses Spektakel durch den Stadionsprecher, der eine Standarddurchsage runterbetet: Man möge das Abbrennen von Pyrotechnik sofort einstellen, das würde keiner sehen wollen und es würde Menschen in Gefahr bringen…

An diesem Punkt werde ich immer etwas nachdenklich… Wie genau soll man das Abbrennen einstellen? Wenn so ein Ding brennt, dann brennt es. Es handelt sich dabei um Magnesiumfackeln. Die macht man nicht so einfach aus. Und keiner will das sehen? Na, dafür richten sich aber gerade unheimlich viele Smartphonekameras auf das Geschehen.

Die Fankurve und der Gästeblock reagieren auf die Ansage des Stadionsprechers oft mit dem Skandieren von: “Pyrotechnik ist kein Verbrechen!” Das muss man nun vielleicht aus zwei Perspektiven sehen. Die eine ist die Sicht der Fans. Für sie ist es ein Stilmittel, auf welches sie schon seit über 30 Jahren (zumindest in Deutschland) zurückgreifen und was für sie zum Teil der Fankultur gehört. In den 90ern warben auch nicht wenige Vereine mit den brennenden Kurven in ihren Stadien.

Der andere Blickwinkel ist der des Risikos und der Gesetzeslage: Die meisten pyrotechnischen Artikel fallen unter die Feuerwerkskategorien T1 oder P1 (Bühnenfeuerwerk / technisches Feuerwerk). Daher dürfen Volljährige sie ganzjährig kaufen. Werden sie zweckentfremdet, also z.B. nicht für Theaterbühnen oder als Seenotfackel benutzt, und ohne Anmeldung gezündet, stellt das eine Ordnungswidrigkeit dar.

Nun bewegt sich der Fußballfan ja (leider) oft abseits der Gesetzmäßigkeiten der Bundesrepublik Deutschland und muss für vergleichbare kleine Delikte hohe Strafen in Kauf nehmen. Ich will keine Straftaten in Schutz nehmen, aber das gleiche Recht sollte einfach für alle gelten. Da dies aber nicht der Fall ist, gibt es Gerichte, die den Einsatz von Pyro im Stadion als versuchte gefährliche Körperverletzung einordnen. Da sie davon ausgehen, dass die zündenden Personen eine Verletzung anderer Leute in Kauf nehmen. Im Übrigen gilt es schon als gefährliche Körperverletzung, wenn nur jemand wegen dem entstehenden Rauch zu husten beginnt. Dann kann den “Täter” eine hohe Geldstrafe und sogar eine Haftstrafe und natürlich ein Stadionverbot erwarten. Hustet niemand, nicht Mal die Polizei, geht man meist von versuchter, gefährlicher Körperverletzung aus. Dann stehen Strafen wie Stadionverbote und Geldbußen im Raum.

Aber genau das ist wieder die Sache: Ein betrunkener Typ, der in einer Kneipe im März (also weit weg von Silvester) aufgrund des Kreispokals Sieges seiner Dart-Mannschaft einen Bengalo zündet und dem dabei garantiert nicht durch den Kopf geht, dass er Menschen verletzen könnte, bekommt unter Garantie für diese Aktion nur eine Verwarnung, maximal ein Bußgeld vom Ordnungsamt.

Bei Konzerten ist es fast schon normal, dass in der Menge der tanzenden Zuschauer ein Bengalo brennt. Beim Skispringen wird sogar manchmal vom südländischen Flair gesprochen, wenn in den Zuschauerreihen eine Fackel angerissen wird. Und bei den ganzen Synthetikjacken, die da eng an eng stehen, ist es durchaus gefährlicher, als in einem Fußballstadion.

Bleibt grundsätzlich die Frage der Gefahr.

Okay, es ist wirklich nicht ungefährlich. Wie gesagt, es handelt sich dabei um Magnesium, das verbrennt und dabei tropft heiße Schlacke ab, die beim Auftreffen auf der Haut fiese Verbrennungen nach sich ziehen kann. Der entstehende Rauch ist für die Lunge sicherlich auch nicht ganz gesund. Allerdings erstellte “Die Zeit” 2018 eine Statistik, die besagt, dass von 662 verletzten Menschen während einer Bundesliga-Saison nur 10 durch Pyrotechnik, aber 54 durch Pfefferspray der Polizei zu Schaden kamen.

Würde man den Dialog mit den Fans wieder aufnehmen und eine Lösung suchen, um Pyro kontrolliert abzufackeln, könnte das auch die paar Brandblasen im Laufe einer Saison verhindern.