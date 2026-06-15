Pyroshow in Aachen kostet MSV Duisburg fast 30.000 Euro

Fast 30.000 Euro wurden für diese Pyroshow der MSV-Fans fällig. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Freitagabend, Flutlicht und ein ausverkaufter Aachener Tivoli. Dass es beim West-Schlager zwischen Alemannia Aachen und dem MSV Duisburg zum Einsatz von Pyrotechnik kommen würde, war erwartbar. Am Ende kam es auch genau so. Zum Einlauf der Mannschaften zeigte die MSV-Fankurve eine große Pyroshow mit allerlei Rauch-, Blink- und sonstigen Leuchtelementen. Der Deutsche Fußball-Bund hat nun die Rechnung nach Duisburg geschickt.

Insgesamt drei Vergehen listet der DFB in seinem Schreiben des Sportgerichts auf. Verhältnismäßig wenig kostet der versuchte Platzsturm eines einzelnen Anhängers beim Heimspiel gegen den VfL Osnabrück. 600 Euro sind hierfür fällig. Keeper Max Braune fing den Fan damals an seinem eigenen Strafraum ab und schickte ihn wieder vom Feld. Im letzten Heimspiel der Saison gegen Viktoria Köln zündeten MSV-Anhänger sieben pyrotechnische Gegenstände, für die der DFB eine Strafsumme in Höhe von 2,450 Euro errechnete.

Deutlich kostspieliger, dafür aber wirklich nett anzusehen, war die Pyroshow der Zebras in Aachen. Die Auswertung des Sportgerichts ergab, dass 68 pyrotechnische Gegenstände gezündet worden waren, außerdem sollen sechs Trinkbecher auf das Spielfeld geflogen und zudem zahlreiche Sitzschalen im Gästeblock zerstört worden sein. Außerdem soll es zu Beschädigungen im Sanitärbereich gekommen sein. All diese Vorfälle wurde mit einer Geldstrafe von 29.350 Euro sanktioniert.