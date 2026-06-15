Pyroshow in Aachen kostet MSV Duisburg fast 30.000 Euro

Freitagabend, Flutlicht und ein ausverkaufter Aachener Tivoli. Dass es beim West-Schlager zwischen Alemannia Aachen und dem MSV Duisburg zum Einsatz von Pyrotechnik kommen würde, war erwartbar. Am Ende kam es auch genau so. Zum Einlauf der Mannschaften zeigte die MSV-Fankurve eine große Pyroshow mit allerlei Rauch-, Blink- und sonstigen Leuchtelementen. Der Deutsche Fußball-Bund hat nun die Rechnung nach Duisburg geschickt.
Insgesamt drei Vergehen listet der DFB in seinem Schreiben des Sportgerichts auf. Verhältnismäßig wenig kostet der versuchte Platzsturm eines einzelnen Anhängers beim Heimspiel gegen den VfL Osnabrück. 600 Euro sind hierfür fällig. Keeper Max Braune fing den Fan damals an seinem eigenen Strafraum ab und schickte ihn wieder vom Feld. Im letzten Heimspiel der Saison gegen Viktoria Köln zündeten MSV-Anhänger sieben pyrotechnische Gegenstände, für die der DFB eine Strafsumme in Höhe von 2,450 Euro errechnete.
Deutlich kostspieliger, dafür aber wirklich nett anzusehen, war die Pyroshow der Zebras in Aachen. Die Auswertung des Sportgerichts ergab, dass 68 pyrotechnische Gegenstände gezündet worden waren, außerdem sollen sechs Trinkbecher auf das Spielfeld geflogen und zudem zahlreiche Sitzschalen im Gästeblock zerstört worden sein. Außerdem soll es zu Beschädigungen im Sanitärbereich gekommen sein. All diese Vorfälle wurde mit einer Geldstrafe von 29.350 Euro sanktioniert.
Nach dem Ende der Saison hat der MSV Duisburg noch einmal 32.400 Euro zu zahlen, ein Drittel der Summe kann für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden. In der Liga-weiten Strafentabelle belegen die Zebras zum Ende der Spielzeit den fünften Platz. Insgesamt gab es 15 Vorfälle, 136.570 Euro wurden als Strafzahlungen an den DFB fällig. Angeführt wird das Klassement von Rot-Weiss Essen, das 207.620 Euro nach Frankfurt überweisen musste, gefolgt vom TSV 1860 München (190.040 Euro) und Hansa Rostock (152.225 Euro). Platz vier geht mit 148.850 Euro an Waldhof Mannheim.
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