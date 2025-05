Pyro-Show und Traumtore: FC Bayern schießt Türkgücü München wohl in die Bayernliga

Der FC Bayern II schießt Türkgücü München wohl in die Bayernliga. Weil zeitgleich der FC Eintracht Bamberg gewinnt, ist der Abstieg für TGM so gut wie besiegelt.

Vorbericht zum 33. Spieltag der Regionalliga: FC Bayern II gegen Türkgücü München

München – Stadtderby zwischen der U23 des FC Bayern und Türkgücü München – und es ist ein absolutes Endspiel für die Gäste von der Heinrich-Wieland-Straße. Gewinnt der Nachwuchs von der Säbener Straße, ist der Abstieg von Alper Kayabunar und seiner Mannschaft fast sicher. Am grünen Tisch gäbe es noch eine Mini-Hoffnung, da der Einspruch für die Wertung der Partie gegen Schwaben Augsburg erst in der kommenden Woche endgültig entschieden wird. Zudem droht Greuther Fürth II noch der Abstieg, falls die Profi-Mannschaft den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga verpasst.