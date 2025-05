Pyro-Show und Torfeuerwerk beim SV Heimstetten zum Abschied von Roman Langer

Der SV Heimstetten zündet mit dem 5:1-Heimsieg gegen Grünwald im letzten Bayernliga-Heimspiel ein Torfeuerwerk zur Verabschiedung von Trainer Roman Langer.

Heimstetten – Der SV Heimstetten hat auch gegen den TSV Grünwald – wie so oft in den vergangenen Wochen im Sportpark – wieder ein Torfeuerwerk gezündet. 5:1 hieß es am Ende für den SVH, wodurch sich der Bayernligist im letzten Heimspiel nicht nur gebührend von seinen Fans verabschiedete, sondern dem Gegner auch die Restchance auf den direkten Klassenerhalt raubte.

Und doch fand das eigentliche Spektakel diesmal nicht auf dem Rasen und während der 90 Spielminuten statt, sondern davor und vor allem danach. Denn da sagte der SVH seinem Trainer Roman Langer Servus – mit warmen Worten der Clubführung und einem gerahmten Trikot mit den Unterschriften all seiner Kicker sowie mit einem Banner des Fanclubs „Hoaschdenga Buam“, der nach dem Abpfiff obendrein noch Pyrotechnik für den scheidenden Coach abfackelte.