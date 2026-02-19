Pyro-Rechnung ohne Wirt Hannover 96 wird zum „Strafen-König“ der 2. Bundesliga von red · Heute, 08:14 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sport News Südwest

Die Fankultur in der niedersächsischen Landeshauptstadt gilt als leidenschaftlich, doch diese Leidenschaft schlägt sich nun in einer Bilanz nieder, die dem Verein die Zornesröte ins Gesicht treiben dürfte. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Hannover 96 mit einer drakonischen Geldstrafe belegt und den Club damit an die Spitze einer unrühmlichen Tabelle befördert.

Insgesamt 204.430 Euro fordert der Verband für drei spezifische Vorfälle aus der laufenden Spielzeit. Geahndet wurde laut Urteil das „unsportliche Verhalten seiner Anhänger“ in den Partien gegen Hertha BSC (September 2025), beim brisanten Derby in Braunschweig (Oktober 2025) sowie im Heimspiel gegen den VfL Bochum (Dezember 2025). Rechnet man die bereits verhängte Strafe aus dem Pokal-Auftritt bei Energie Cottbus hinzu, wächst der Schuldenberg beim Verband auf eine Rekordsumme: Damit steht fest: Kein Zweitligist wurde zum aktuellen Zeitpunkt in dieser Saison mit höheren Verbandsstrafen belegt als Hannover 96.