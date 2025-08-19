Pyro im S-Bahn-Derby – Schwabl appelliert an Haching-Fans und droht mit Sperrung der Südkurve

Haching-Präsident Manfred Schwabl freut sich zwar über den Sieg gegen die kleinen Bayern, ärgert sich aber über das Verhalten der eigenen Fans.
Unterhaching/München – Eigentlich war Manfred Schwabl am Freitagabend bester Laune. Der Präsident der SpVgg Unterhaching tanzte sogar beschwingt über den Rasen des Sportparks, nachdem die Mannschaft von Sven Bender das S-Bahn-Derby gegen die 2. Mannschaft des FC Bayern mit 2:0 für sich entschieden hatte.
Zwei Tage nach dem Heimsieg meldete sich der 59-Jährige dann aber noch einmal zu Wort – mit einem dringenden Appell an die eigenen Fans. Diese hatten knapp zehn Minuten nach Wiederanpfiff ein Feuerwerk im eigenen Block abgebrannt. Sehr zum Ärger von Schwabl:
„Was neben den ganzen positiven Erfahrungen bleibt, ist das Thema Pyro. Wir sagen ja immer, das kann es im Fußball nicht sein. Bei Bayern haben wir geschaut, dass nicht viel passiert und dann kommen unsere auf der Süd und machen so eine Veranstaltung, dass das Spiel unterbrochen werden muss.“
„Das bringt unsere Vereins-DNA komplett ins Negative und das will ich nicht.“
Manfred Schwabl.
Dies sei gesundheitsgefährdend für Familien, außerdem wären Kinder und Rollstuhlfahrer im Stadion. „Das kann‘s ned sein, Leute“, richtete Schwabl deshalb einen flammenden Appell an die treuen Anhänger. „Das hat mich sehr beschäftigt und ich muss das jetzt loswerden, sonst fresse ich das zu sehr in mich hinein.“
Es wäre nicht das erste Mal, merkt Schwabl an, der vor allem auf die Strafzahlungen verweist, die an anderer Stelle besser aufgehoben werden. „Da müssen wir jetzt was ändern“, kündigt der Ex-Profi an. „Wenn so etwas noch einmal passiert, werden wir uns andere Maßnahmen vorbehalten.“ Schwabl schließt auch eine Sperrung der Südkurve nicht aus. „Ich weiß, dann trifft es alle, es ist ja nur die Minderheit. Ich appelliere an alle, dass wir die rausfischen, die diesen Schmarrn machen. Das bringt unsere Vereins-DNA komplett ins Negative und das will ich nicht.“