Pyro im S-Bahn-Derby – Schwabl appelliert an Haching-Fans und droht mit Sperrung der Südkurve

Die Fans der SpVgg Unterhaching haben beim S-Bahn-Derby gegen den FC Bayern zum Unmut von Präsident Manfred Schwabl gezündelt. – Foto: IMAGO/Sven Leifer

Haching-Präsident Manfred Schwabl freut sich zwar über den Sieg gegen die kleinen Bayern, ärgert sich aber über das Verhalten der eigenen Fans.

Unterhaching/München – Eigentlich war Manfred Schwabl am Freitagabend bester Laune. Der Präsident der SpVgg Unterhaching tanzte sogar beschwingt über den Rasen des Sportparks, nachdem die Mannschaft von Sven Bender das S-Bahn-Derby gegen die 2. Mannschaft des FC Bayern mit 2:0 für sich entschieden hatte. Fans der SpVgg Unterhaching zünden Pyro im S-Bahn-Derby gegen FC Bayern – Manni Schwabl reagiert

Zwei Tage nach dem Heimsieg meldete sich der 59-Jährige dann aber noch einmal zu Wort – mit einem dringenden Appell an die eigenen Fans. Diese hatten knapp zehn Minuten nach Wiederanpfiff ein Feuerwerk im eigenen Block abgebrannt. Sehr zum Ärger von Schwabl: „Was neben den ganzen positiven Erfahrungen bleibt, ist das Thema Pyro. Wir sagen ja immer, das kann es im Fußball nicht sein. Bei Bayern haben wir geschaut, dass nicht viel passiert und dann kommen unsere auf der Süd und machen so eine Veranstaltung, dass das Spiel unterbrochen werden muss.“