Pyro-Chaos in Göteborg: Spiel zwischen Örgryte und IFK abgebrochen

Es war das erste Allsvenskan-Derby der beiden Traditionsvereine seit 2009, doch die sportliche Brisanz rückte schnell in den Hintergrund. Bereits in der ersten Halbzeit entwickelte sich die Partie zu einer hitzigen Angelegenheit, bei der die Gäste von IFK Göteborg durch Tore von August Erlingmark (20.) und Benjamin Brantlind (28.) mit 2:1 führten, während William Hofvander (36.) für Örgryte verkürzte.

Die Situation eskalierte komplett, als im Block der IFK-Anhänger massiv Pyrotechnik gezündet wurde. Ein Stoffteil fing auf der Tribüne Feuer und setzte Fan-Utensilien sowie Flaggen in Brand. Schiedsrichter und Sicherheitskräfte schickten die Mannschaften daraufhin umgehend in die Kabinen.

Nach einer mehr als 75-minütigen Krisensitzung und intensiven Diskussionen hinter den Kulissen folgte über die Stadionlautsprecher die endgültige Durchsage: Das Spiel wird abgebrochen, da die Sicherheit im Stadion nicht mehr garantiert werden kann.