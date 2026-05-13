Pyrmont unter Druck – Harsum reist mit Rückenwind zum Nachholspiel

– Foto: Nicole Seidl

Mit dem Nachholspiel zwischen FC Bad Pyrmont Hagen und dem SC Harsum wird der 16. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 komplettiert. Beide Mannschaften gehen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die Begegnung, für beide besitzt das Spiel jedoch große Bedeutung im Rennen um die oberen Tabellenplätze.

Pyrmont steht aktuell auf Rang drei und hat im engen Aufstiegsrennen zuletzt an Boden verloren. Nach dem 2:2 in Borsum und der überraschenden Heimniederlage gegen Afferde konnte die Mannschaft ihre starke Ausgangsposition nicht vollständig nutzen. Offensiv gehört Pyrmont weiterhin zu den gefährlichsten Teams der Liga, defensiv zeigte sich die Mannschaft in den vergangenen Wochen jedoch anfälliger als noch in der Hinrunde. Mit einem Sieg könnte Pyrmont wieder näher an Spitzenreiter Neuhof und Verfolger Giesen heranrücken.

Harsum reist dagegen mit neuem Selbstvertrauen an. Der späte 3:2-Erfolg in Hasede bestätigte die stabile Form der vergangenen Wochen. Besonders offensiv präsentierte sich die Mannschaft zuletzt effizient und variabel. Mit aktuell 46 Punkten befindet sich Harsum weiterhin in Schlagdistanz zu den oberen Tabellenrängen und könnte mit einem weiteren Erfolg zusätzlichen Druck auf die Konkurrenz ausüben.