Pyrmont übernimmt die Spitze, wildes Spiel in Lenne

– Foto: Stefan Hageböke

Der 9. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 bot Dramatik, Last-Minute-Tore und ein torreiches Spektakel in Lenne. Während Pyrmont mit einem Heimsieg die Tabellenführung übernimmt, steckt der Tabellenkeller weiter im Krisenmodus.

Ein spätes Tor entschied eine zähe Partie in Afferde. Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken, ehe Joker Genge in der Nachspielzeit zum viel umjubelten 1:0 traf. Afferde festigt damit einen Platz im gesicherten Mittelfeld, während Borsum erneut unglücklich ohne Punkte bleibt.

Spitzenreiter Pyrmont setzte sich in einem hochklassigen Duell gegen Neuhof knapp durch. Nach einer turbulenten Schlussphase mit zwei Gelb-Roten Karten für die Gäste drehte Pyrmont die Partie spät – Hannibal sorgte in der 85. Minute für den entscheidenden Treffer. Damit übernimmt der FCP die alleinige Tabellenführung.

Ein Spiel in zwei Akten: Schliekum führte zur Pause komfortabel mit 2:0, doch Giesen startete nach dem Seitenwechsel ein furioses Comeback. In den letzten zehn Minuten trafen die Gäste dreimal, Köhler setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Giesen bleibt damit engster Verfolger des Spitzenduos.

Zehn Tore, zwei Führungswechsel und ein Happy End für die Zuschauer: In einem wahren Spektakel trennten sich Lenne und Himmelsthür 5:5. Besonders bitter für den weiterhin sieglosen TuS: Der Ausgleich fiel in der 90. Minute. Beide Abwehrreihen präsentierten sich überfordert – ein Spiel, das in Erinnerung bleibt.

Im Duell zweier ambitionierter Mannschaften setzte sich der MTV Almstedt mit kühler Effizienz durch. Schach und Röbbelen sorgten für die entscheidenden Treffer. Alfeld verpasste den Anschluss an die Tabellenspitze, während Almstedt seine kleine Serie fortsetzt und ins obere Mittelfeld vorrückt.

In einem intensiven Spitzenspiel behielt der FC Ambergau knapp die Oberhand. Joker Weder erzielte kurz vor Schluss das Tor des Tages und bescherte seinem Team wichtige Punkte im Rennen um die Spitze. Hasede dagegen muss nach der ersten Heimniederlage der Saison einen Rückschlag verkraften.

Lamspringe hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Dank eines überragenden Bartetzko, der alle drei Treffer erzielte, feierte das Team den ersten Saisonsieg. Türk Gücü wirkte nach dem frühen Rückstand verunsichert und fand erst zu spät ins Spiel. Der Aufsteiger aus Lamspringe schöpft neuen Mut im Tabellenkeller.