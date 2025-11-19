Pyrmont marschiert, Neuhof schockt Alfeld – Afferde setzt Ausrufezeich

– Foto: Nicole Seidl

Vom Last-Minute-Sieg im Spitzenspiel bis zum Kellerduell mit klarer Rollenverteilung: Der 15. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 brachte trotz mehrerer wetterbedingter Absagen wichtige Erkenntnisse im Auf- und Abstiegskampf.

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr SV Eintracht Afferde Etr Afferde MTV Almstedt MTV Almstedt 2 0 Abpfiff Afferde setzt seinen positiven Trend fort und gewinnt ein intensives Duell gegen Almstedt verdient. Nach einer ausgeglichenen ersten Stunde übernahm der Aufsteiger zunehmend die Kontrolle. Müllers Führungstreffer nach 75 Minuten brachte die Partie zum Kippen, ehe Zschoch kurz vor Schluss den Endstand herstellte. Afferde klettert damit auf Platz zehn, während Almstedt nach dem starken Saisonstart weiter an Stabilität verliert.

Einum verpasste auch gegen Schliekum den Anschluss und steckt nach der Heimniederlage noch tiefer im Tabellenkeller. Nach einer zähen ersten Halbzeit sorgte Otte nach einer Stunde aus dem Nichts für die Gäste-Führung. Einum stemmte sich zwar gegen die drohende Niederlage, doch Schliekum blieb abgeklärt und entschied die Partie in der Nachspielzeit durch Arslan. Die Gäste rücken durch den Sieg bis auf Rang sieben vor.

Tabellenführer Pyrmont behauptet seine Spitzenposition – allerdings in einem Spiel, das enger war, als der Endstand vermuten lässt. Die Gastgeber führten zweimal komfortabel, mussten nach Lamspringes Anschlusstreffern jedoch jeweils nochmal nachlegen. Aranmis und Culkowski sorgten am Ende für die Entscheidung. Lamspringe bleibt nach couragierter Vorstellung dennoch klar im Tabellenkeller.

Ambergau kassiert im Rennen um die Topplätze einen empfindlichen Rückschlag. Harsum zeigte sich auswärts effizient und bestrafte die Fehler des Gegners konsequent. Schulze traf früh zur Führung und legte im zweiten Durchgang nach. Ambergau gerät damit unter Druck, während Harsum sich durch den Auswärtssieg in der Tabelle enger an das Mittelfeld heranschiebt.

Im Duell zweier ambitionierter Teams teilten sich Hasede und Giesen die Punkte. Der Aufsteiger startete stark und ging bereits früh durch Karkoß in Führung. Giesen stabilisierte sich jedoch und glich wenig später durch Bielicke aus. Beide Teams hatten Chancen auf den Sieg, doch am Ende stand ein leistungsgerechtes Remis, das Giesen auf Platz vier hält und Hasede weiter im Bereich der oberen Tabellenmitte.