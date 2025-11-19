 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Foto: Nicole Seidl

Pyrmont marschiert, Neuhof schockt Alfeld – Afferde setzt Ausrufezeich

Der 15. Spieltag sortiert die Bezirksliga neu

BZL Hannover St. 4
TSV Lenne
Türk Gücü Hi
TuS Hasede
Etr Afferde

Vom Last-Minute-Sieg im Spitzenspiel bis zum Kellerduell mit klarer Rollenverteilung: Der 15. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 brachte trotz mehrerer wetterbedingter Absagen wichtige Erkenntnisse im Auf- und Abstiegskampf.

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
SV Eintracht Afferde
SV Eintracht Afferde
MTV Almstedt
MTV Almstedt
2
0
Abpfiff

Afferde setzt seinen positiven Trend fort und gewinnt ein intensives Duell gegen Almstedt verdient. Nach einer ausgeglichenen ersten Stunde übernahm der Aufsteiger zunehmend die Kontrolle. Müllers Führungstreffer nach 75 Minuten brachte die Partie zum Kippen, ehe Zschoch kurz vor Schluss den Endstand herstellte. Afferde klettert damit auf Platz zehn, während Almstedt nach dem starken Saisonstart weiter an Stabilität verliert.

So., 16.11.2025, 13:00 Uhr
SV Einum
SV Einum
TuSpo Schliekum
TuSpo Schliekum
0
2
Abpfiff

Einum verpasste auch gegen Schliekum den Anschluss und steckt nach der Heimniederlage noch tiefer im Tabellenkeller. Nach einer zähen ersten Halbzeit sorgte Otte nach einer Stunde aus dem Nichts für die Gäste-Führung. Einum stemmte sich zwar gegen die drohende Niederlage, doch Schliekum blieb abgeklärt und entschied die Partie in der Nachspielzeit durch Arslan. Die Gäste rücken durch den Sieg bis auf Rang sieben vor.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
FC Pyrmont Hagen
FC Pyrmont Hagen
TuSpo Lamspringe 1911
TuSpo Lamspringe 1911
4
2
Abpfiff

Tabellenführer Pyrmont behauptet seine Spitzenposition – allerdings in einem Spiel, das enger war, als der Endstand vermuten lässt. Die Gastgeber führten zweimal komfortabel, mussten nach Lamspringes Anschlusstreffern jedoch jeweils nochmal nachlegen. Aranmis und Culkowski sorgten am Ende für die Entscheidung. Lamspringe bleibt nach couragierter Vorstellung dennoch klar im Tabellenkeller.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
FC Ambergau-Volkersheim
FC Ambergau-Volkersheim
SC Harsum
SC Harsum
0
2
Abpfiff

Ambergau kassiert im Rennen um die Topplätze einen empfindlichen Rückschlag. Harsum zeigte sich auswärts effizient und bestrafte die Fehler des Gegners konsequent. Schulze traf früh zur Führung und legte im zweiten Durchgang nach. Ambergau gerät damit unter Druck, während Harsum sich durch den Auswärtssieg in der Tabelle enger an das Mittelfeld heranschiebt.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
TuS Hasede 1928
TuS Hasede 1928
TSV Giesen 1911
TSV Giesen 1911
1
1
Abpfiff

Im Duell zweier ambitionierter Teams teilten sich Hasede und Giesen die Punkte. Der Aufsteiger startete stark und ging bereits früh durch Karkoß in Führung. Giesen stabilisierte sich jedoch und glich wenig später durch Bielicke aus. Beide Teams hatten Chancen auf den Sieg, doch am Ende stand ein leistungsgerechtes Remis, das Giesen auf Platz vier hält und Hasede weiter im Bereich der oberen Tabellenmitte.

So., 16.11.2025, 16:00 Uhr
SV Blau-Weiß Neuhof 1930
SV Blau-Weiß Neuhof 1930
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)
2
1
Abpfiff

Das Spitzenspiel endete mit einem Paukenschlag: Neuhof fügte Alfeld die erste Niederlage nach Wochen zu und schob sich damit bis auf drei Punkte an Tabellenführer Pyrmont heran. Bürger traf früh zur Führung, doch Alfeld brauchte lange, um ins Spiel zu finden. Goller gelang spät der Ausgleich, ehe Dogan in der Nachspielzeit den viel umjubelten Siegtreffer erzielte. Neuhof beweist damit eindrucksvoll, dass im Titelrennen weiterhin mit dem Team zu rechnen ist.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
SV Türk Gücü Hildesheim
SV Türk Gücü Hildesheim
TSV 1900 Lenne
TSV 1900 Lenne
Abgesagt

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
VfL Borsum
VfL Borsum
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
Abgesagt

