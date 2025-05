Pyrmont jubelt, Springe patzt, Halvestorf marschiert

Der 27. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 hatte es in sich: Während Spitzenreiter SSG Halvestorf-Herkendorf seine Titelambitionen mit einem Auswärtssieg in Gehrden untermauerte, gab Verfolger FC Springe überraschend Punkte in Garbsen ab. Auch im Tabellenkeller sorgten die Ergebnisse für neue Spannung – insbesondere durch den Last-Minute-Sieg des SV Blau-Weiß Salzhemmendorf.