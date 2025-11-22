Pyrmont im Titelrhythmus, Neuhof im Nacken

– Foto: Nicole Seidl

Der 16. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 bringt die Saison in eine erste entscheidende Phase: Während Tabellenführer Pyrmont seine Spitzenposition festigen will, lauern Neuhof und Alfeld auf Patzer. Gleichzeitig kämpfen mehrere Teams aus dem Tabellenkeller ums sportliche Überleben – darunter Lamspringe, Einum und Himmelsthür, die vor richtungsweisenden Aufgaben stehen. Hochklassige Spitzenspiele, nervenaufreibende Kellerduelle und ein dicht zusammenrückendes Mittelfeld versprechen ein Wochenende voller Spannung.

Afferde empfängt den Tabellenvierten aus Giesen zu einem Spiel, das vor allem für die Hausherren richtungsweisend sein könnte. Der Aufsteiger hat sich nach holprigem Start bemerkenswert stabilisiert und steht über dem Strich. Doch Giesen reist mit beeindruckender Defensivbilanz an: Nur 17 Gegentore stellen den zweitbesten Wert der Liga. Für Afferde spricht die Heimstärke – für Giesen die Konstanz. Ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.

Lamspringe geht als klarer Außenseiter in die Partie. Der Gastgeber steckt weiterhin tief im Tabellenkeller, während Schliekum nach dem Erfolg in Einum wieder dichter an die Spitzengruppe herangerückt ist. Für Schliekum spricht vor allem die spielerische Überzeugung der vergangenen Wochen, während Lamspringe dringend Punkte braucht, um nicht schon früh den Anschluss zu verlieren. Ein richtungsweisendes Match für beide Seiten.

Neuhof hat mit dem Last-Minute-Sieg gegen Alfeld ein kräftiges Ausrufezeichen gesetzt und bleibt erster Herausforderer von Spitzenreiter Pyrmont. Gegen den abstiegsgefährdeten TSV Lenne geht der Tabellenzweite als klarer Favorit ins Rennen. Lenne hat auswärts bisher kaum Akzente setzen können – und trifft nun auf eine Mannschaft, die im eigenen Stadion selten etwas anbrennen lässt. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

Hasede empfängt den Tabellen­dritten zum Spitzentreffen der formstarken Teams. Der Aufsteiger spielt weiterhin eine bemerkenswerte Saison und stellt eine der gefährlichsten Offensivreihen der Liga. Alfeld hingegen musste zuletzt einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen und benötigt dringend Punkte, um im Titelrennen nicht den Anschluss zu verlieren. Ein taktisch anspruchsvolles Duell mit hoher Intensität ist zu erwarten.

Für den VfL Borsum geht es darum, die Abstiegszone auf Abstand zu halten. Nach durchwachsenen Wochen braucht die Mannschaft dringend ein Erfolgserlebnis. Almstedt jedoch zählt zu den unberechenbaren Teams der Liga: spielerisch stark, aber mit schwankenden Leistungen. Beide Mannschaften sind von Formschwankungen geprägt – es könnte ein rasantes und offenes Spiel werden.

Ambergau trifft nach der Niederlage gegen Harsum auf das Schlusslicht der Liga und steht klar unter Zugzwang. Die Gastgeber dürfen sich im engen Spitzenfeld keinen weiteren Ausrutscher erlauben. Himmelsthür wiederum kämpft um jede Chance, den Tabellenkeller zu verlassen. Der Außenseiter wird über Kampf und Kompaktheit kommen müssen, um den Favoriten zu ärgern.

Der Tabellenführer empfängt Harsum – und geht nach wie vor in jedem Heimspiel als Favorit in die Partie. Pyrmonts Offensive gehört zu den gefährlichsten der Liga, während Harsum zuletzt durch kompakte Auftritte überzeugte. Der Gast steht mit 24 Punkten solide im Mittelfeld, kann aber auswärts selten überraschen. Für Pyrmont zählt im Kampf um Platz eins jeder Punkt, für Harsum wäre ein Zähler bereits ein Erfolg.

