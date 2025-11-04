 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Pyrmont gewinnt und bleibt an die Spitze, Alfeld siegt spektakulär

Nachbericht zum 13. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4

Der 13. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 hatte alles, was das Herz des Fußballfreundes begehrt: ein entfesselter Spitzenreiter, dramatische Schlussminuten, Abstiegskämpfer mit Lebenszeichen – und ein 10-Tore-Spektakel in Einum.

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
SV Eintracht Afferde
SV Eintracht AfferdeEtr Afferde
SC Harsum
SC HarsumSC Harsum
0
0
Abpfiff

In Afferde erlebten die Zuschauer ein intensives, aber torloses Duell zweier kompakter Mannschaften. Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken, klare Torchancen blieben Mangelware. Harsum hatte zwar mehr Ballbesitz, fand aber kaum Mittel gegen die konzentriert verteidigende Eintracht. Afferde hingegen punktet erneut gegen ein Team aus der oberen Tabellenhälfte und festigt seinen Platz im Mittelfeld.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
TuSpo Schliekum
TuSpo SchliekumSchliekum
TSV 1900 Lenne
TSV 1900 LenneTSV Lenne
4
3
Abpfiff

Ein Spiel mit sieben Toren und einem wahren Wechselbad der Gefühle boten Schliekum und Lenne. Nach einer furiosen ersten Halbzeit führte die Bothe-Elf komfortabel mit 4:1. Doch Lenne zeigte in der Schlussphase Moral, kam noch auf 4:3 heran und drängte auf den Ausgleich. Am Ende rettete Schliekum den knappen Vorsprung ins Ziel und kletterte mit nun 22 Punkten in die obere Tabellenhälfte.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
FC Ambergau-Volkersheim
FC Ambergau-VolkersheimAmbergau
FC Pyrmont Hagen
FC Pyrmont HagenFC Pyrmont
1
5
Abpfiff

Der Tabellenführer demonstrierte eindrucksvoll seine Stärke. Pyrmont spielte den bisherigen Spitzenreiter phasenweise an die Wand und ließ den Gastgebern keine Chance. Doppeltorschütze Middel und Angreifer Aranmis führten die Gäste früh auf die Siegerstraße. Der Ambergauer Ehrentreffer durch Sztyndera blieb nur Ergebniskosmetik. Pyrmont unterstrich mit dieser Machtdemonstration, dass der Weg zur Meisterschaft nur über den FCH führt.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
TuSpo Lamspringe 1911
TuSpo Lamspringe 1911Lamspringe
VfL Borsum
VfL BorsumVfL Borsum
2
4
Abpfiff

Borsum feierte im Kellerduell einen wichtigen Auswärtssieg und verschaffte sich etwas Luft im Abstiegskampf. Abwehrspieler Heesmann traf doppelt und legte damit den Grundstein für den Erfolg. Lamspringe kam zwar zweimal heran, doch am Ende entschieden individuelle Fehler das Spiel zugunsten der Gäste. Für TuSpo bleibt die Lage mit nur einem Saisonsieg prekär.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
TuS Hasede 1928
TuS Hasede 1928TuS Hasede
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
TuS Grün-Weiß HimmelsthürHimmelsthür
5
1
Abpfiff

Aufsteiger Hasede zeigte sich nach der Niederlage in Harsum bestens erholt und fertigte Himmelsthür souverän ab. Vor allem Mittelfeldmann Karkoß avancierte mit einem Doppelpack zum Matchwinner. Nach dem frühen Ausgleich verlor Himmelsthür den Faden und brach nach der Pause völlig ein. Hasede bleibt damit in Schlagdistanz zur Spitzengruppe, während der TuS aus Himmelsthür weiter im Tabellenkeller festhängt.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Neuhof 1930
SV Blau-Weiß Neuhof 1930BW Neuhof
MTV Almstedt
MTV AlmstedtMTV Almstedt
3
1
Abpfiff

Im Duell zweier formstarker Teams setzte sich Neuhof verdient durch und bleibt Pyrmont auf den Fersen. Nach einer dominanten ersten Hälfte und einer 2:0-Führung verkürzte der MTV kurz vor der Pause, doch am Ende brachte ein später Treffer von Dogan die Entscheidung. Neuhof zeigte sich abgezockt und effektiv – Almstedt dagegen zahlte Lehrgeld, blieb aber kämpferisch überzeugend.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SV Türk Gücü Hildesheim
SV Türk Gücü HildesheimTürk Gücü Hi
TSV Giesen 1911
TSV Giesen 1911TSV Giesen
2
2
Abpfiff

Ein packendes Spiel erlebten die Zuschauer in Hildesheim. Türk Gücü führte nach einer starken ersten Halbzeit verdient mit 2:0, ehe Giesen in den Schlussminuten noch einmal aufdrehte. Joker Budde und Czauderna retteten dem TSV in einer dramatischen Schlussphase einen Punkt. Für Türk Gücü bleibt es dennoch ein Achtungserfolg gegen ein Topteam, auch wenn der späte Ausgleich bitter schmeckte.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SV Einum
SV EinumSV Einum
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)SV Alfeld
4
6
Abpfiff

Was für ein Fußballfest in Einum! Zwölf Tore, drei Führungswechsel und ein entfesselter SV Alfeld, der nach einem 2:4-Rückstand in einer furiosen Schlussphase das Spiel drehte. Spaethe schnürte für Einum einen Dreierpack, doch Alfeld zeigte die Reife eines Spitzenteams. Innerhalb von 20 Minuten machten Mauer, König, Köps und Weiß den Auswärtssieg perfekt. Alfeld festigt damit Rang drei, Einum dagegen bleibt trotz beherztem Auftritt am Tabellenende.

