Pyrmont gewinnt und bleibt an die Spitze, Alfeld siegt spektakulär

– Foto: Nicole Seidl

Der 13. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 hatte alles, was das Herz des Fußballfreundes begehrt: ein entfesselter Spitzenreiter, dramatische Schlussminuten, Abstiegskämpfer mit Lebenszeichen – und ein 10-Tore-Spektakel in Einum.

In Afferde erlebten die Zuschauer ein intensives, aber torloses Duell zweier kompakter Mannschaften. Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken, klare Torchancen blieben Mangelware. Harsum hatte zwar mehr Ballbesitz, fand aber kaum Mittel gegen die konzentriert verteidigende Eintracht. Afferde hingegen punktet erneut gegen ein Team aus der oberen Tabellenhälfte und festigt seinen Platz im Mittelfeld.

Ein Spiel mit sieben Toren und einem wahren Wechselbad der Gefühle boten Schliekum und Lenne. Nach einer furiosen ersten Halbzeit führte die Bothe-Elf komfortabel mit 4:1. Doch Lenne zeigte in der Schlussphase Moral, kam noch auf 4:3 heran und drängte auf den Ausgleich. Am Ende rettete Schliekum den knappen Vorsprung ins Ziel und kletterte mit nun 22 Punkten in die obere Tabellenhälfte.

Der Tabellenführer demonstrierte eindrucksvoll seine Stärke. Pyrmont spielte den bisherigen Spitzenreiter phasenweise an die Wand und ließ den Gastgebern keine Chance. Doppeltorschütze Middel und Angreifer Aranmis führten die Gäste früh auf die Siegerstraße. Der Ambergauer Ehrentreffer durch Sztyndera blieb nur Ergebniskosmetik. Pyrmont unterstrich mit dieser Machtdemonstration, dass der Weg zur Meisterschaft nur über den FCH führt.

Borsum feierte im Kellerduell einen wichtigen Auswärtssieg und verschaffte sich etwas Luft im Abstiegskampf. Abwehrspieler Heesmann traf doppelt und legte damit den Grundstein für den Erfolg. Lamspringe kam zwar zweimal heran, doch am Ende entschieden individuelle Fehler das Spiel zugunsten der Gäste. Für TuSpo bleibt die Lage mit nur einem Saisonsieg prekär.

Aufsteiger Hasede zeigte sich nach der Niederlage in Harsum bestens erholt und fertigte Himmelsthür souverän ab. Vor allem Mittelfeldmann Karkoß avancierte mit einem Doppelpack zum Matchwinner. Nach dem frühen Ausgleich verlor Himmelsthür den Faden und brach nach der Pause völlig ein. Hasede bleibt damit in Schlagdistanz zur Spitzengruppe, während der TuS aus Himmelsthür weiter im Tabellenkeller festhängt.

Im Duell zweier formstarker Teams setzte sich Neuhof verdient durch und bleibt Pyrmont auf den Fersen. Nach einer dominanten ersten Hälfte und einer 2:0-Führung verkürzte der MTV kurz vor der Pause, doch am Ende brachte ein später Treffer von Dogan die Entscheidung. Neuhof zeigte sich abgezockt und effektiv – Almstedt dagegen zahlte Lehrgeld, blieb aber kämpferisch überzeugend.

Ein packendes Spiel erlebten die Zuschauer in Hildesheim. Türk Gücü führte nach einer starken ersten Halbzeit verdient mit 2:0, ehe Giesen in den Schlussminuten noch einmal aufdrehte. Joker Budde und Czauderna retteten dem TSV in einer dramatischen Schlussphase einen Punkt. Für Türk Gücü bleibt es dennoch ein Achtungserfolg gegen ein Topteam, auch wenn der späte Ausgleich bitter schmeckte.