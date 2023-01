„Unser Ziel ist es, noch einen Tabellenplatz zwischen drei und sechs zu erreichen“, sagt Mario Grotzki, Trainer des Putzbrunner SV – Foto: Dieter Michalek

Putzbrunner SV plant Aufholjagd Coach Grotzki visiert Tabellenplatz zwischen drei und sechs an

Vor dieser Saison hätte manche beim Putzbrunner SV mit dem Aufstieg geliebäugelt, berichtet Trainer Mario Grotzki – kein Wunder, nachdem das Team in den Jahren zuvor stets unter den Top Vier in der Kreisklasse 5 gelandet war. Ihm selbst sei jedoch von Anfang an klar gewesen, dass es in dieser Spielzeit nicht zu einem solchen Spitzenrang reichen würde, betont der Coach. „Dazu hatten wir einfach zu viele Abgänge. Und auch zu viele Ausfälle.“